Antonio Navarro deja su silla vacía en la Diputación de Málaga y el PSOE se mueve para expulsarlo de sus grupos

Justo dos semanas después de que trascendiera la denuncia contra el entonces líder del PSOE en Torremolinos, por presunto acoso sexual a una militante, Antonio Navarro ha dejado su silla vacía en el Pleno de la Diputación de Málaga y la imagen ha coincidido en el tiempo con los primeros movimientos de la dirección socialista para expulsarlo de sus grupos políticos a los que aún pertenece en esa institución provincial y en el Ayuntamiento de Torremolinos. A la vez que su ausencia tras presentar una baja médica era muy comentada en el primer pleno provincial después de que estallara el caso de acoso sexual, se conoció que la dirección socialista ya ha preguntado por los pasos a seguir para que pase a edil no adscrito en sendas administraciones públicas.

La idea, según recalcaron fuentes socialistas, era que la suspensión de militancia dictada el pasado 5 de diciembre se viera acompañada de la entrega de sus actas por parte del presunto autor de los hechos denunciados por una militante de la agrupación torremolinense que él lideraba, pero Navarro no está dispuesto a dimitir en ninguno de sus cargos e insiste en que debe respetarse la presunción de inocencia.

Sin ir más lejos, en cuanto el pasado 3 de diciembre estalló el escándalo, los socialistas activaron una hoja de ruta para abrir una nueva etapa en la agrupación torremolinense sin su secretario general, Antonio Navarro, y hasta contemplaron un escenario en el que él ya no formaría parte de sus grupos en el Ayuntamiento de Torremolinos y la Diputación Provincial de Málaga, dónde representa al partido como concejal y diputado provincial, respectivamente. Incluso, en la dirección provincial socialista se da casi por seguro que Navarro no va a entregar sus actas en sendas instituciones, tal y como le ha pedido el PSOE malagueño, y por eso se está trabajando para tramitar su pase a no adscrito en sendas instituciones.

Gestora en Torremolinos

Después de que Ferraz pusiese fin a la ejecutiva local que lideraba Navarro en Torremolinos la semana pasada y que el propio PSOE de Málaga se hiciese cargo de la agrupación de forma provisional, en las próximas horas se esperan novedades sobre la entrada en funcionamiento de una gestora allí. De hecho, para presidirla se han barajado a nivel interno nombres como el de la exsecretaria general del PSOE de Málaga, Marisa Bustinduy.

Se trataría de la segunda vez en menos de dos años en la que activa este mecanismo en el PSOE de Torremolinos. En la primavera de 2024, ya entró en funcionamiento otra gestora después de que una moción de censura apoyada por un amplio sector de la militancia pusiese entonces fin a la etapa como líder local de Navarro, quien un año después recuperó el cargo al ganar unas primarias contra el secretario general que lo sucedió durante unos meses, Antonio Ruiz.

Ejecutiva provincial del PSOE

Lo lógico es que los detalles e integrantes de esta solución transitoria para la agrupación torremolinense sean aprobados esta misma semana por la Ejecutiva Provincial de los socialistas, cuya próxima reunión está prevista para este viernes. Según recalcaron fuentes cercanas a la formación progresista, se espera una reunión intensa que se verá inevitablemente marcada por el presunto caso de acoso sexual en la agrupación torremolinense, que está en manos de la Fiscalía de Violencia sobre la Mujer de Málaga.

También flotará en el ambiente, durante ese encuentro de la Ejecutiva malagueña, el avance de las investigaciones sobre corrupción que está cayendo sobre recientes integrantes del núcleo duro de Pedro Sánchez. Y aflorará presumiblemente en los discursos consignas del secretario general malagueño, Josele Aguilar, contra el decaído estado de ánimo que, tras los últimos acontecimientos, se ha apoderado de las bases socialistas.