Un árbol caído corta durante unos minutos el tráfico en el paseo marítimo Antonio Machado

La caída de un árbol de grandes dimensiones en el número 10 del paseo marítimo Antonio Machado en mitad de la calzada ha complicado la circulación de salida del Centro desde el Muelle Heredia desde poco después de las tres de la tarde.

Un ejemplar de ficus se ha desplomado en la acera derecha, delante del hotel Ilunion y ha bloqueado durante unos minutos la circulación en los tres carriles de uno de los sentidos del paseo marítimo, el que va dirección del Centro a El Bulto o Huelin, entre dicho hotel y la sede de la Gerencia Municipal de Urbanismo.

Sin daños personales

Según detallan fuentes del Emergencias del 112, el primer aviso de la caída del árbol sobre la vía, que ha cortado los tres carriles en sentido oeste, se ha producido a las 15.10 horas sin que haya que lamentar daños personales. Eso sí, su caída se ha llevado por delante una farola.

El árbol caído en el paseo marítimo Antonio Machado. / L.O.

Tras el aviso a Emergencias, el 112 ha movilizado a los bomberos de la capital y varias unidades de la Policía Local. En un primer momento, los usuarios han utilizado la vía de de servicio junto a la GMU para proseguir su camino, al quedar el paseo marítimo totalmente bloqueado (como se observa en la siguiente imagen). Un paso que resultaba insuficiente para el flujo de tráfico existente.

Coches tratando de esquivar pro el vial de servicio de Antonio Machado el árbol caído. / L.O.

Retenciones y cortes de tráfico

Debido a la intensidad del tráfico de salida de Muelle Heredia a esta hora, no han tardado en formarse retenciones de más de un kilómetro en pocos minutos. Para aliviar el tráfico, agentes de la Policía Local han cortado el tráfico a las 15.30 horas en sentido oeste del paseo marítimo Antonio Machado, como ha informado el área de Movilidad del Ayuntamiento en su cuenta de Twitter (ahora X).

El corte del tráfico se ha realizado a la altura del río Guadalmedina y los coches de están desviando por el puente del Carmen hacia El Perchel. No obstante, los semáforos y el gran número de vehículos que a estas horas suele circular por el paseo marítimo ha provocado retenciones en todo el Muelle Heredia en dirección oeste.

Imágenes de las cámaras de tráfico que muestran primero las colas en Alameda de Colón y Muelle de Heredia. En la segunda, el corte policial y desvío de la circulación hacia El Perchel / L.O.

Por suerte, antes de las 16.00 horas, se ha conseguido reabrir el tráfico esa parte del paseo marítimo tras retirar de la vía el árbol y la situación se ha normalizado en pocos minutos gracias a la intervención de unidades policiales, que han regulado la circulación en la intersección de la rotonda de la Cruz de Torrijos (situada en Urbanismo) para aliviar las citadas retenciones.