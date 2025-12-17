Mañana se pueden adquirir las sillas para la Cabalgata de Reyes en Málaga 2026: este es el precio y el recorrido

La Agrupación de Cofradías de Málaga pondrá mañana a la venta las localidades para presenciar la cabalgata de Sus Majestades los Reyes Magos de Oriente por las calles de la ciudad el 5 de enero de 2026, una de las citas más esperadas de la Navidad malagueña.

Dónde comprar las localidades online

Las entradas para la Cabalgata de Reyes en Málaga podrán adquirirse, como en años anteriores, a través del portal oficial Ventanilla Virtual en https://ventanillavirtual.agrupaciondecofradias.com/, con un máximo de 10 localidades por usuario para facilitar el acceso al mayor número posible de asistentes.

Zonas con sillas para ver la cabalgata

Las localidades se distribuirán en tres puntos principales del recorrido por los que pasará la comitiva Real, con asientos en el Paseo del Parque, la Plaza de la Marina y la Alameda Principal, zonas clave para seguir la Cabalgata de Reyes Magos en Málaga 2026 con buena visibilidad.

Precios de las sillas para la Cabalgata de Reyes

El precio de las localidades oscilará entre 16 y 9 euros, IVA incluido, según la fila elegida de las cuatro disponibles, con 1ª fila: 16 euros, 2ª fila: 14 euros, 3ª fila: 11 euros y 4ª fila: 9 euros.

Plano de las sillas para ver la Cabalgata de Reyes 2026 en Málaga por el Parque y la Alameda. / L. O.

Recorrido oficial de la Cabalgata de Reyes Magos en Málaga 2026

La cabalgata iniciará su itinerario en el Ayuntamiento de Málaga y continuará por Avenida de Cervantes, Plaza del General Torrijos, Paseo del Parque, Plaza de la Marina, Alameda Principal, Puente de Tetuán, Nazareno del Paso, Hilera, Puente de la Esperanza, Prim, Atarazanas, Puerta del Mar, Alameda Principal, Plaza de la Marina y Cortina del Muelle.

Ofrenda final en la Catedral de Málaga

Al finalizar el cortejo en Cortina del Muelle, los Reyes Magos y sus respectivos séquitos desfilarán a pie por la calle Molina Lario hasta llegar a la Plaza del Obispo y, en la escalinata de la puerta principal de la Catedral de Málaga, efectuarán la tradicional ofrenda al Niño Jesús, uno de los momentos más emotivos del cierre de la cabalgata.