De CAC a MUCAC: Málaga adjudica la obra para que el antiguo Mercado de Mayoristas vuelva a ser museo

El Ayuntamiento de Málaga ha adjudicado las actuaciones de adecuación y acondicionamiento del edificio del antiguo Mercado de Mayoristas para que recupere su activiad expositiva. De este modo, se convertirá en el nuevo espacio cultural MUCAC Mayoristas. Actua Infraestructuras S.L. será la encargada de ejecutar estos trabajos por un importe de 940.492,14 euros (IVA incluido) y un plazo de ejecución de cinco meses.

El contrato tiene como objetivo principal resolver los problemas de humedad procedentes de la cubierta y mejorar la evacuación del saneamiento en el sótano, además de introducir mejoras funcionales para adaptar el inmueble a su nueva etapa como sede museística, según ha informado el Consistorio.

El CAC Málaga cerró sus puertas como espacio museístico en septiembre de 2024, tras finalizar su contrato de gestión y por tensiones entre el Ayuntamiento y la concesionaria Óleo. A partir de ahí, tocaba la hora de reinventarse.

Cubierta, lucernarios y daños por humedades

Según el proyecto, la intervención se centrará en la eliminación de filtraciones tanto en la cubierta principal como en los lucernarios que dan a la planta baja y al sótano. La actuación incluye también la reparación de los efectos que estas humedades han producido en las plantas inferiores, con el fin de dejar el edificio en condiciones adecuadas para su uso expositivo.

Entre los trabajos concretos previstos figuran la realización de catas en el sótano, la ejecución de un nuevo saneamiento y la actualización de los aseos de la planta primera. A estas actuaciones se suman trabajos de acondicionamiento de instalaciones, con el objetivo de mejorar el funcionamiento del edificio y su mantenimiento.

La propuesta también contempla cambios en la distribución de algunos espacios: los aseos actuales de la planta baja se reconvertirán en vestuarios, que pasarán a ubicarse en el actual emplazamiento de la consejería. Esta consejería se trasladará a un lateral junto a la entrada principal.

Además, se ejecutarán nuevos cuartos de instalaciones para aislar las máquinas de aire acondicionado, y se intervendrá en los petos de la cubierta, dentro del paquete de obras de mejora general del inmueble.

Fachada del Mercado de Mayoristas, cuando era sede del CAC Málaga. / La Opinión

Recuperación de la iluminación natural y pintura de fachada

Otra de las actuaciones previstas busca recuperar la iluminación natural a través de los huecos de ventilación situados en la parte alta de la actual biblioteca, dispuestos como hileras de pequeños cuadrados, eliminando el tratamiento que presentan en la actualidad.

En cuanto a acabados, se contempla pintar el interior con pintura plástica mate y aplicar pintura pétrea exterior en toda la fachada para recuperar su color original en tono rojizo, reforzando la imagen del edificio de cara a su reapertura como espacio cultural.

MUCAC: dos sedes y un modelo público

El Ayuntamiento anunció en septiembre de 2024 la creación del MUCAC (Museo y Centro de Arte Contemporáneo de Málaga) como un nuevo equipamiento cultural con dos sedes: Mayoristas (Soho) y La Coracha (Malagueta). El proyecto plantea un plan museológico conjunto y un cambio hacia un modelo de gestión directa, con una apuesta por lo público.

Durante el cierre temporal de Mayoristas (antiguo CAC Málaga), el Consistorio ha programado el proyecto ‘Misión Málaga’, con once fotógrafos españoles que desarrollarán durante un año un trabajo en los once distritos, que culminará con una publicación y una exposición. Al mismo tiempo, se prevé un ciclo performativo con artistas españolas y latinoamericanas que se presentará en la plaza de la sede en los próximos meses. Las actividades tendrán carácter gratuito.

En cuanto a los equipamientos, la sede contará con cuatro salas expositivas y una zona de laboratorios artísticos, concebidos para acercar procesos creativos y obras a estudiantes, profesionales y público general. El edificio mantendrá, además, servicio de restauración y tienda-librería como concesiones.