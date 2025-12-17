Toma de posesión
El catedrático de Historia del Arte de la UMA, Juan Antonio Sánchez López, ingresa en la Real Academia de Bellas Artes de San Telmo
El nuevo académico de número y colaborador de La Opinión de Málaga dictó su discurso de ingreso sobre 'Pedro de Mena y lo moderno'
Juan Antonio Sánchez López (Málaga, 1967) ingresó oficialmente este miércoles, 17 de diciembre, en la Real Academia de Bellas Artes de San Telmo como académico numerario. El catedrático de Historia del Arte de la UMA dictó su discurso de ingreso sobre el tema 'Pedro de Mena y lo moderno', en el salón de actos de la institución, en el Museo de Málaga.
El nuevo académico, que es colaborador de La Opinión de Málaga, donde cada Semana Santa colabora con sus análisis sobre las tallas y los programas iconográficos de los tronos, fue elegido académico de número el pasado mes de septiembre.
En declaraciones a este periódico, la presidenta de San Telmo, la también catedrática de Historia del Arte de la UMA, Rosario Camacho, recordó entonces que Juan Antonio Sánchez López ya era "un colaborador asiduo" y valoró la importancia de esta incorporación, por los sobrados méritos del investigador y docente.
Precisamente, el tema de su discurso de ingreso guarda relación con su última publicación, la monografía 'Pedro de Mena (1628-1688). Un singular escultor andaluz del pleno Barroco español', junto con Lázaro Gila Medina, el catedrático de Historia del Arte de la Universidad de Granada.
Trayectoria
El nuevo académico de número ha sido Premio Extraordinario de Licenciatura y Premio Extraordinario de Doctorado, y está ligado al Departamento de Historia del Arte de la Universidad de Málaga desde 1988, cuando entró como becario colaborador. Desde 2017 es catedrático de Universidad.
Su producción científica se centra, principalmente, en el estudio de la Iconografía y la Escultura, con especial atención a la Literatura Artística, la Arquitectura y las Artes Plásticas de los Siglos de Oro en España y del XVI, XVII y XVIII en Italia.
En este sentido, de su última producción hay que destacar la monografía 'La impronta de una familia. Los Asensio de la Cerda, escultores en la Málaga del siglo XVIII', una novedosa investigación de 20 años en colaboración con el profesor del Departamento de Historia del Arte de la UMA Sergio Ramírez González.
