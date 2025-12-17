Colonias de gatos en Málaga: El Ayuntamiento entrega 3.200 kilos de alimentos a entidades para su manutención

El Ayuntamiento de Málaga ha entregado 3.200 kilos de alimentos para gatos a las dos entidades que colaboran en la manutención y cuidado de las más de 300 colonias felinas registradas en la ciudad, AMAN y Ciriana, así como a la asociación Gatos de Málaga que se encarga de otras colonias independientes.

La concejala delegada de Sostenibilidad Medioambiental, Penélope Gómez, ha asistido al reparto de estos alimentos, que se suma a los convenios de colaboración que el Ayuntamiento mantiene con AMAN y Ciriana para el mantenimiento de las colonias felinas que hay repartidas por los once distritos de la ciudad y así garantizar el bienestar de los gatos que viven en libertad o semilibertad, controlar su población y evitar la transmisión de enfermedades.

Actualmente, AMAN cuenta con una subvención municipal de 8.750 euros anuales la gestión de las colonias de gatos existentes en todo el término municipal de Málaga, excepto las ubicadas en el distrito Churriana que son asumidas por Ciriana a través de un convenio similar por el que el Consistorio aporta otros 1.250 euros. Además, para reducir la reproducción felina incontrolada y evitar la transmisión de enfermedades se les aplica el método CER (captura, esterilización y retorno).

En este sentido, el Ayuntamiento destina este año 69.000 euros al servicio de identificación, esterilización, desparasitación y vacunación a través de distintas clínicas veterinarias. Además, el Centro de Protección Animal Municipal (Cepam) dispone de personal que se encarga de hacer un seguimiento al estado de todas las colonias felinas en colaboración con las personas gestoras de las mismas.

Aunque esta figura fue reconocida por primera vez en la Ley 7/2023, de 28 de marzo, de protección de los derechos y el bienestar de los animales, el Consistorio lleva desde 2017 manteniendo estas colonias de gatos, que son cuidados y alimentados por las asociaciones (AMAN y Ciriana) y voluntariado con autorización municipal.

Método CER

En los dos últimos años, cerca de 700 gatos han sido objeto de este sistema que, siempre bajo supervisión veterinaria, consiste, en una primera fase, en capturar al mayor número de ejemplares de la colonia y proceder a su identificación con microchip e incorporación a un censo.

Posteriormente son llevados a clínicas veterinarias para ser esterilizados quirúrgicamente y recibir los tratamientos sanitarios necesarios como vacunación y desparasitación con el objetivo de controlar la población, mejorar la salud de los gatos y evitar la reproducción descontrolada.

Para facilitar su identificación y evitar volver a capturar al felino ya esterilizado, todos los gatos sometidos a este proceso tienen una muesca en la oreja (las hembras en la derecha y los machos en la izquierda).

La tercera y última etapa supone la devolución del animal a su colonia de origen en las mismas condiciones en que fue capturado y siguiendo un protocolo estricto para garantizar su seguridad en el que se tiene en cuenta tanto la actividad en la zona como los posibles riesgos para su retorno.

En este sentido, la gestión integral de las colonias también incluye acciones como fomentar la integración de las mismas en su entorno, su limpieza y mantenimiento o el control de nuevos individuos.