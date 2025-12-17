Nueva concentración en el Hospital Clínico de Málaga para denunciar la falta de personal: “La situación es caótica”

‘Este hospital necesita personal’ ha sido una de las consignas más repetidas durante la concentración que ha tenido lugar este miércoles en el Hospital Universitario Virgen de la Victoria de Málaga (El Clínico) para exigir el cumplimiento de los compromisos adquiridos y garantizar un “servicio digno” tanto para los profesionales como para los pacientes.

Cerca de un centenar de trabajadores del hospital han participado en la manifestación que ha partido del servicio de Urgencias y ha dado la vuelta a todo el centro sanitario al grito de ‘Moreno Bonilla aumenta la plantilla’, ‘¿Dónde están los contratos?¿Los contratos dónde están?’ y ‘Gerente dimite, el Clínico no te admite’.

“El motivo de la manifestación de hoy es el incumplimiento del acuerdo que nos llevó a suspender la huelga que teníamos prevista para los primeros días de noviembre”, ha explicado Juan Antonio Martos, presidente de la Junta de Personal del centro, que está compuesta por CCOO, CSIF, FTPS, SATSE, SMA y UGT.

Acuerdo 29 de octubre

Según ha detallado Martos, en dicho acuerdo, firmado el pasado 29 de octubre por los representantes de los trabajadores y el gerente del hospital —Jesús Fernández Galán—, se comprometían a aumentar la plantilla y a limitar las movilizaciones de los trabajadores, entre otras medidas, que, un mes y medio después, “no se están cumpliendo”.

Concentración en el Hospital Clínico este miércoles 17 de diciembre / L.O.

“Ante eso no nos queda más que manifestarnos ante el incumplimiento de la palabra del gerente”, ha asegurado el presidente de la Junta de Personal, que ha advertido de que existe un “planteamiento serio” de convocar una huelga si no se cumple con lo firmado. “Esto crea una desconfianza general en todos los trabajadores. La gente deja de creer en el gerente y en todas las Direcciones”, ha añadido.

150 enfermeras

El representante de los trabajadores ha criticado también la falta de diálogo por parte de la Dirección del centro. “No nos escuchan a los trabajadores. El gerente es un señor con actitud altiva, prepotente, que no atiende a los trabajadores, ni a los representantes sindicales tampoco”, ha afirmado Martos, que ha exigido la dimisión de Fernández Galán, así como de todas las direcciones implicadas.

Manifestación de los trabajores del Hospital Clínico para denunciar la falta de personal / A.T.

En cuanto a la falta de personal, estima que faltan, al menos, 150 enfermeras en todo el complejo hospitalario —que incluye el Hospital Clínico, el Hospital Marítimo de Torremolinos, el Hospital Valle del Guadalhorce y el Hospital de Alta Resolución de Benalmádena—. En el caso de los médicos, calcula que serían necesarios entre 50 y 60 facultativos más, aunque ha subrayado que faltan profesionales en todas las categorías, desde celadores hasta técnicos en cuidados auxiliares de enfermería (TCAE).

Según Martos, la situación del centro hospitalario a día de hoy es “caótica” por culpa de la falta de profesionales suficientes para hacer frente a la “demanda real” de la población. “Esta situación provoca una sobrecarga asistencia insostenible, aumentan los tiempos de respuesta a los pacientes, elevan los riesgos y generan un nivel de presión sobre los profesionales que resulta inasumible”, exponen en un comunicado. “Los pacientes no están lo bien atendidos que deberíamos”, ha añadido el presidente de la Junta de Personal.

Servicio de Urgencias

El servicio de Urgencias es, según Martos, uno de los más afectados. “Hay una gran problemática ahí”, ha señalado el presidente, que ha recordado que uno de los compromisos alcanzados era la cobertura del equipo de críticos permanente y no se está cumpliendo.

“Está formado por un enfermero, un TCAE y un celador. Ese equipo lo que hace es atender a los pacientes que entran con una emergencia. Si no tenemos ese equipo, tenemos que desmontar de otro lado para atender a esas personas que entran”, ha relatado.

Concentración en el Hospital Clínico este miércoles 17 de diciembre / L.O.

También denuncia la falta del enfermero ECCU, aquel que se queda a cargo de los pacientes que esperan en la Policlínica de Urgencias, mientras llegan, por ejemplo, las pruebas. “Ese tampoco se cubre y es importante”, ha apuntado Martos, que ha insistido en que la falta de profesionales afecta a todas las unidades.

Otro ejemplo, sería la planta de hospitalización de Oncohematología. “Ahí incluso se está llegando a sacar enfermeros de oncología para llevarles otros servicios, dejando dos enfermeros para 28 pacientes de oncología y hematología”, ha criticado.

Por su parte, desde el Hospital Clínico han recordado que en centro ha incrementado su plantilla en todas las categorías profesionales en más de un millar, respecto a 2019.