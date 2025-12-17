Condenado a 13 años por maltrato habitual a su pareja y violarla por hablar con un vecino en Málaga

Condenado a 13 años de prisión en Málaga un hombre por maltrato habitual a su pareja sentimental, y por violarla un día como "castigo", según le dijo, por hablar con un vecino.

En el momento de los hechos, el procesado y la víctima tenían una relación de tres años y un hijo menor de edad en común, conviviendo juntos desde hacía dos años en Málaga.

En concreto, el procesado durante su convivencia con la mujer, le hacía objeto de "un trato degradante y vejatorio, y de manera habitual le propinaba bofetones, patadas, puñetazos e insultos y humillaciones", según recoge la sentencia.

Agresiones

Según la resolución, los insultos y las agresiones físicas contra la mujer "se incrementaron desde el mes de mayo de 2022 hasta principios del mes de octubre" del mismo año, tiempo en el que el acusado le agredió en diversas ocasiones, concretamente, en algunas de ellas le propinó patadas y puñetazos.

La sentencia relata que un día le tiró un zapato a la cabeza que llego a golpearle y otro le lanzó unas tijeras a la cara, que esquivó, aunque le impactó en el brazo izquierdo; además de que en distintas ocasiones, en el marco de una discusión le arañó la parte derecha de la cara y le propinó un bofetón que le provoco un hematoma en un ojo.

Posteriormente, en septiembre de 2022, según recoge la sentencia, propinó a la víctima "numerosas patadas en las piernas así como puñetazos por todo el cuerpo, dejándole diversas marcas en la espalda".

Celos por un vecino

Según la sentencia, a principios de octubre de 2022, el procesado estaba en el domicilio familiar junto a la mujer y "le recriminó haber estado en la calle charlando con un vecino". Así, esgrimió un cuchillo y la agredió sexualmente, mientras "la vejaba, le propinaba puñetazos en la espalda cada vez que ella se quejaba del dolor".

Cuando paró, señala la Sala, le dijo: "Este ha sido el primer castigo por haberte parado con el moro ese, el segundo castigo es raparte el pelo".

Por estos hechos, se le condenó por un delito de agresión sexual a 12 años de prisión y a la medida de libertad vigilada durante siete años; y por maltrato habitual a la pena de un año de cárcel y privación de armas durante tres años. Asimismo, se le impuso en total la prohibición de aproximarse o comunicar con la víctima por plazo de 15 años y el pago de una indemnización de 4.000 euros.