CSIF denuncia que más 400 pacientes del Hospital Materno de Málaga están a la espera de pruebas de mama

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha denunciado este miércoles que más de 400 pacientes del Hospital Materno Infantil de Málaga se encuentran a la espera de una prueba de mama desde octubre y noviembre debido a la falta de Técnicos Especialistas en Radiodiagnóstico.

Se tratan principalmente de pruebas de imagen como mamografías, ecografías o resonancias, que son “cruciales” para su diagnóstico, como señala Juan Pedro Ruiz, responsable de sanidad de CSIF Málaga, que advierte de que no se están pudiendo realizar por la falta de profesionales en el Servicio de Radiodiagnóstico, que se encuentra “totalmente desbordado”.

En concreto, según las estimaciones de CSIF, haría falta contratar entre 15 y 20 técnicos especialistas más para poder hacer frente a esta “saturación de peticiones”. Por ello, exigen a la gerencia del Hospital Regional la adopción de un “plan de choque” para la contratación urgente de personal.

Desde el sindicato recuerdan que las mamografías son pruebas diagnósticas que tienen que realizarse en el plazo de un mes. “Sin embargo, actualmente las agendas están cerradas y no hay cita hasta dentro de dos meses”, indican en un comunicado, en que resaltan que “la mayoría de pruebas de radiodiagnóstico acumula una demora de hasta cuatro meses en algunos casos”. De las 400 pruebas pendientes, cerca de 200 son ecografías procedentes de Atención Primaria.

Pacientes pediátricos

La situación también afecta a los pacientes pediátricos, ya que desde octubre se han acumulado más de 600 pacientes para ecografías, tanto procedentes del hospital como de Atención Primaria. Según detallan en el comunicado, del total de peticiones medio centenar son de TAC, más de 150 de resonancias con anestesia, 100 sin anestesia y 300 de rayos convencionales.

Realización de una mamografía a una mujer. / L.O.

Asimismo, el sindicato ha denunciado que la resonancia de pelvis —una prueba que suele formar parte de los estudios de cáncer de mama y de Onco-Ginecología—, también está sufriendo demoras de “casi dos meses” desde que se decidió reducir este año los días de consulta. Anteriormente, abría martes y jueves y, actualmente, solo los martes. “Las pruebas de TAC onco-ginecológico tienen acumuladas más de un centenar de pacientes desde noviembre”, señalan.

Exigen la cobertura "urgente"

“Esta situación ha provocado un colapso asistencial sin precedentes en el Servicio de Radiodiagnóstico por la acumulación de pruebas durante el último año y el abandono de la plantilla por parte del hospital”, afirma CSIF en el comunicado, en el que explican que han vuelto a exigir por escrito a la Gerencia del Hospital Regional “la cobertura urgente” al 100% de todos los puestos, así como una adecuación de la plantilla estructural de técnicos para garantizar la realización de todas las pruebas de imagen pendientes, programadas y urgentes.

No obstante, desde la central sindical alertan de que no solo falta personal técnico y de enfermería, sino que la plantilla de personal administrativo también está incompleta de forma habitual en este servicio, y arrastra un 40% de descubiertos.

Consecuencias

La demora de estas pruebas ha provocado que se lleguen a suspender algunos comités de tumores, reuniones multidisciplinares donde se decide el tratamiento de pacientes oncológicos. Según CSIF, durante el mes de noviembre se han tenido que desprogramar al menos once de estas reuniones por la falta de pruebas esenciales como mamografías, biopsias y estudios de anatomía patológica. “Su suspensión supone un riesgo directo para la continuidad asistencial y la seguridad de las pacientes oncológicas”, afirman en el escrito.

“Esos comités de tumores no pueden hacer su trabajo si no tienen la foto, si no tienen la imagen de lo que hay dentro. Con lo cual, ahí vemos la importancia de que estén cubiertas todas las categorías en un hospital”, ha subrayado Ruiz. “Cada eslabón no puede funcionar sin el anterior, podemos tener muchos médicos especialistas en radiodiagnóstico, pero si el técnico no hace la prueba, ese médico no puede diagnosticar”, ha subrayado.

Demandan un plan de choque

El sindicato denuncia igualmente que el cierre de consultas en horario de tarde se ha convertido en una “práctica habitual” en el último año debido al déficit estructural de trabajadores, lo que ha reducido “de forma crítica” la capacidad asistencial. “Además, las citas preferentes, que antes se resolvían en dos semanas, han visto duplicada su demora, alcanzando las cuatro semanas, algo completamente incompatible con la atención segura en este tipo de procesos”, añaden.