Detenido por ochos robos en vehículos en Ciudad Jardín

La Policía Local de Málaga ha detenido a un hombre como presunto autor de hasta ocho robos en el interior de vehículos en la zona de Ciudad Jardín. Según ha informado el cuerpo municipal, la actuación se produjo la madrugada del pasado 9 de diciembre, cuando un ciudadano alertó a la Sala del 092 de que un hombre estaba manipulando vehículos estacionados en la avenida Santiago Ramón y Cajal, vía en la que ya se había registrado un incidente similar la noche anterior.

El aviso movilizó a varias unidades de la Jefatura de Policía de Barrio del Distrito Norte, que sorprendieron a un hombre dentro de un turismo que tenía la ventanilla trasera izquierda fracturada. Al percatarse de la presencia policial, salió del coche e intentó abandonar el lugar a pie, aunque fue interceptado. Junto al turismo había una bicicleta con bolsas y mochilas en el manillar, asegurando el hombre que eran de su propiedad.

Siete coches más afectados

La versión policial añade que en el interior de las bolsas había "numerosos objetos de dudosa procedencia". Los agentes realizaron una inspección ocular por los alrededores y pudieron comprobar cómo había hasta un total de siete coches más con ventanillas fracturadas y el interior revuelto. Los funcionarios procedieron a su detención y a su traslado a dependencias de Policía Nacional para finalmente ser puesto a disposición judicial. El hombre ya había sido privado de libertad por hechos similares a principios de este año.