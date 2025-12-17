Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Detenidos siete miembros del Frente Bokerón por los incidentes previos al Granada-Cádiz

La Policía Nacional ha arrestado a otras 50 personas en otras cuatro provincias por los desórdenes públicos del 25 de octubre

Imagen de archivo de una pancarta de apoyo al Frente Bokerón de aficionados del Lacio.

Imagen de archivo de una pancarta de apoyo al Frente Bokerón de aficionados del Lacio. / Cedida

La Opinión

La Policía Nacional ha detenido en Málaga a siete miembros del Frente Bokerón por su presunta participación en los graves incidentes que se registraron en octubre en la previa del partido entre el Granada CF y del Cádiz CF de la LaLiga Hypermotion, categoría en la que participa el Málaga CF. La investigación se ha extendido a cuatro provincias más con otras 50 detenciones.

La Dirección General de la Policía ha informado este miércoles que aquel 25 de octubre numerosos miembros ultras granadinos de Curva Sur, apoyados por radicales del Frente Bokerón, esperaron la llegada de la afición rival en una cafetería cercana al estadio de Los Cármenes. A la llegada de las Brigadas Amarillas, como se dan a conocer los ultras gaditanos, se inició una "violenta y multitudinaria reyerta" donde ambos grupos se agredieron con botellas, mobiliario urbano y otros objetos contundentes. El incidente motivó la intervención de la Policía Nacional para neutralizar los incidentes, incautando los agentes numerosos tubos de PVC, una navaja, un puño americano, un doble anillo, varios palos e incluso un artefacto pirotécnico definido como «Big Craze Ball».

Brigadas de Información

Estos incidentes motivaron una investigación para la identificación de todos los implicados. Las pesquisas, desarrolladas por las Brigadas Provinciales de Información de Granada, Cádiz, Málaga, Burgos, Murcia y la Brigada Local de Información Cartagena y coordinada por la Comisaría General de Información con el apoyo de la Oficina Nacional de Deportes (OND), ha culminado con la detención de 57 personas con el siguiente balance: Cádiz (28), Granada (16), Málaga(7), Burgos (4) y Cartagena (2).

La operación sigue abierta, por lo que no se descartan nuevas detenciones.

