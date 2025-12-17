La Diputación saca adelante su presupuesto de 516 millones con los votos en contra del PSOE, Vox y Con Málaga

La Diputación de Málaga ya ha dado el último paso necesario para sacar adelante el presupuesto de 516 millones de euros con el que contará en 2026. Eso sí, lo hizo con los votos en contra de todos los grupos de la oposición: el PSOE, Vox y la confluencia de izquierda Con Málaga.

Pese al rechazo de las demás fuerzas, la diputada de Economía y Hacienda del Gobierno del PP, María del Carmen Martínez, destacó que es "el presupuesto más importante de la historia de la Diputación", con 516,2 millones que supone un 12,25% más que el ejercicio de 2025 para todo el sector público provincial.

Y, además, destacó que de ellos 382,2 millones son solo para la institución provincial. El resto se lo reparten las entidades provinciales. El patronato de Recaudación contará con 40,3 millones; el Consorcio de Bomberos, con 37 millones; Turismo Costa del Sol con 18,5 millones; el Consorcio de Residuos Sólidos Urbanos, con 32,1 millones; el de Gestión del Agua, 4,7 millones; el del Área Nororiental, con 775.000 euros y la fundación Madeca con 314.000.

En la antesala del Pleno, Martínez ya había puesto en valor que este miércoles tendría lugar la aprobación definitiva del presupuesto ya que se iban a rechazar las enmiendas presentadas por cada uno de los partidos de la oposición, así como por un sindicato y un particular "por no cumplir los requisitos que marca la ley para poder impugnar la presentación inicial de un presupuesto".

Críticas de la oposición

El hecho de que el Gobierno del PP no haya aceptado ninguna de las enmiendas presentadas ha alimentado el malestar de todos los grupos de la oposición, y así quedó de manifiesto en el debate.

El diputado socialista Miguel Espinosa resaltó que "uno de los motivos del voto en contra es porque el presupuesto no atiende a la despoblación, que debe ser una prioridad y la Diputación tiene que estar ahí, destinando los recursos suficientes a los municipios que pierden población". "No apuesta por la vivienda y es un presupuesto para los patrocinios millonarios, algunos de dudosa repercusión provincial, y para la propaganda. Solo son los presupuestos del PP, no han negociado los presupuestos con los demás".

A su vez, el representante de la confluencia de izquierda Con Málaga, Juan Márquez, reprochó al PP que no atienda a sus propuestas enfocadas a las necesidades reales de la provincia. Y, entre sentido, acusó al equipo de Gobierno popular de "aplicar el rodillo" con su mayoría absoluta.

Por su parte, el portavoz de Vox, Antonio Luna, expresó su malestar por el hecho de que todas las enmiendas presentadas por su grupo a las cuentas provinciales hayan sido rechazadas.

A juicio de Luna, esto deja claro que "el PP no ha querido mejorar el presupuesto, solo ha querido mantener la inercia continuista".

Mensaje de Salado a Vox

Precisamente, la intervención de Luna fue aludida con vehemencia por el presidente de la Diputación en el debate.

Francisco Salado se refirió a "la sorpresa de que Vox está ahora más pegado a la izquierda y más alejado de las políticas que venía apoyando". "Hay un ciclo electoral y a nivel nacional han dado la orden de que no se apoye nada que haga el PP; el cambio de criterio no se lo ha creído nadie, señor Luna no entiendo que usted vote en contra de este presupuesto".

Otras partidas

María del Carmen Martínez también destacó que "solo para el apoyo social se destinarán 88,9 millones, con especial atención a la Ley de Dependencia, a las familias vulnerables y a los centros especializados y de atención al mayor".

A su vez, ensalzó "la especial dedicación de la Diputación a los ayuntamientos, especialmente a los pueblos menos poblados, con una partida de 62,3 millones de euros que incluye el Plan de Concertación vertebrado en torno a inversiones, gastos corrientes y servicios".

Igualmente, Martínez expuso que las inversiones de la Diputación de Málaga alcanzarán un hito histórico dentro del presupuesto con 96,7 millones, que alcanzarán más de 100 a lo largo del año. A este respecto, mencionó las inversiones en materia de agua (28 millones), movilidad (18 millones) o energía y sostenibilidad (dos millones).