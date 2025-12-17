Dónde comprar Lotería en Málaga: las administraciones que más premios reparten

Los bombos de la Lotería de Navidad ya están listos en el Teatro Real. Bombos de los que saldrá el número agraciado con el Gordo de Navidad este 2025.

Y mientras el Teatro Real se prepara para esta ocasión, en la calle aún hay quién sigue buscando su décimo agraciado. Para ello, los malagueños también acuden a las administraciones que más premios reparten, porque si la suerte de años anteriores vuelve a sonreír.

Las administraciones que más premios dan

Una de las administraciones más agraciadas es La Piedad, un lugar que ya se conoce como la 'Doña Manolita' de Málaga. Raro es el año que esta administración del Molinillo no da algún premio en el sorteo más importante del año.

En los últimos años, La Piedad ha repartido más de 58 grandes premios. La administración es la número 35, se encuentra en la calle Duque de Rivas y lleva abierta desde 1987.

La primera vez que dieron el Gordo de Navidad fue en el año 1998, pero tuvieron que esperar hasta 2022 para volver a celebrar otro Gordo. La suerte siguió de su lado al año siguiente, cuando en 2023 dieron uno de los quintos premios en el Sorteo de Navidad. En 2024, repartieron 1.250.000 euros en una serie completa del segundo premio del sorteo de Navidad, el número 40.014.

Celebraciones en La Piedad tras entregar el Gordo de Navidad en 2022. / Álex Zea

En 2021 les tocó repartir el segundo premio del Sorteo del Niño y a lo largo del año la lluvia de millones no cesa con boletos ganadores en el Euromillones, Bonoloto o Primitiva. El último premio lo repartió el pasado 1 de octubre, con el sorteo del EuroMillones, que dejó 120.000 de euros.

No todo es suerte. La administración 35 es una de las que más números vende, por lo tanto la que más premios puede atraer.

Los malagueños pueden hacerse con sus décimos tanto en la ventanilla física como por el teléfono y su página web online. Una estrategia de venta que permite que puedan vender décimos a un mayor número de personas.

Otras administraciones

Otra de las administraciones agraciadas en la capital es La Biznaga. La administración número 59 vendió en 2023 un décimo del primer premio de la Lotería de Navidad y un décimo de uno de los quintos premios, el del número 88979.

Dos grandes premios que recuerdan a lo que ocurrió en 2017, cuando repartieron uno de los mayores premios de la historia en Málaga. En aquella ocasión, la administración de La Trinidad, repartió 138 millones de euros.

Días más tarde la suerte volvió a sonreír a ambas administraciones que vendieron parte del primer premio y del tercero en el Sorteo de El Niño.

La Biznaga tras conocer que vendió el primer premio de la Lotería del Niño. / Gregorio Marrero

El Gato Negro es otra de las administraciones que más suerte reparte. En 2023 dio un quinto premio, del cual habían vendido un total de diez décimos.

El despacho de calle Granada vendió también otros dos quintos premios en 2021 y el Gordo del Niño, en 2016, dejando dos millones de euros. Además del Gordo de Navidad en 1982.

La Herradura de la Suerte, ubicada en el "otro epicentro" de la suerte en Málaga: la calle Granada. Abierta desde 1945, al frente de esta administración se encuentra ya la cuarta generación, y ya en sus inicios repartió 144 millones de pesetas. El último premio, en cuanto a lotería de Navidad se refiere, que dio fue hace tres años, con un quinto premio del sorteo de la Lotería de Navidad: el 26711.

Otra de las administraciones agraciadas es La Gata Loca. En el Sorteo de Lotería de Navidad del año pasado repartieron un cuarto premio con el número 77768.

Un año después, en el Sorteo del Niño de 2025. La Gata Loca volvió a estar ligada a un premio importante al repartir el tercer premio, correspondiente al número 66777, que fue el número agraciado en esa categoría.

¿Cuántas veces ha tocado el Gordo?

En los más de 200 años del Sorteo de Navidad, la primera vez fue en el año 1842 con el número 05.228.

La lluvia de millones continúo un total de 11 veces más, en los años 1889 (45.400); 1938 (22.655); 1951 (02.704); 1967 (43.758); 1982 (21.515); 1998 (21.856); 2012 (76.058); 2017 (71.198) y en 2018 (03.347).

Tras un parón de cuatro años, el Gordo volvió a caer durante dos años seguidos en Málaga, dejando en 2022 1,6 millones de euros y en 2023 con 2,8 millones de euros. ¿Habrá suerte este año?