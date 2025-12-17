Verdiales
Llega la 64ª edición de la Fiesta Mayor de los Verdiales: 28 pandas que representarán los tres estilos tradicionales
Presentado por José Luis Ramos "Pepelú", la fiesta tendrá lugar el 28 de diciembre en el Puerto de la Torre
Esperanza Mendoza
La Fiesta Mayor de los Verdiales llega a Málaga este 28 de diciembre. El recinto situado en el parque de Andrés Jiménez Díaz en el Puerto de la Torre ha sido el elegido para celebrar esta fiesta que tiene lugar todos los años y que reúne a 28 pandas que representarán los 3 estilos tradicionales: Comares, Montes y Almogía.
La fiesta estará presentada por José Luis Ramos ‘Pepelu’ y reunirá a cientos de aficionados en una jornada dedicada a la preservación y difusión de esta manifestación cultural tan arraigada en la provincia.
28 pandas y tres estilos tradicionales
En esta edición participarán 6 pandas del estilo Comares, 12 del estilo Montes y 10 del estilo Almogía. Cada uno de los estilos contará con premios en diferentes modalidades, entre ellas fiesta, baile de pareja, baile de trenzaíllo, baile de bandera o bajín y mejor cantaor.
Además, se entregará un obsequio a los niños y niñas participantes en las modalidades infantiles de baile de pareja y baile de bandera de las distintas pandas. 14 jóvenes menores de 12 participarán en esta categoría, que busca fomentar la participación infantil.
Más de 34.900 euros en premios
La concejala delegada de Servicios Operativos, Playas y Fiestas, Teresa Porras, acompañada por el presidente de la Federación de Pandas de Verdiales, José María Cuenca, ha presentado esta mañana los detalles de la cita, que repartirá un total de 34.910 euros en premios. El cartel anunciador de la edición de este año ha sido realizado por la pintora Mariví Verdú, aportando una imagen artística que refuerza el valor cultural del evento.
La Fiesta Mayor de Verdiales es el principal referente anual del mundo verdialero y un pilar fundamental para la conservación de esta tradición musical y festiva. En este sentido, el Ayuntamiento de Málaga mantiene su respaldo a través del convenio anual con la Federación de Pandas de Verdiales, que incluye una aportación municipal de 125.000 euros en subvenciones.
Como complemento a la fiesta, los verdiales estarán presentes en el espectáculo de luces y sonido de calle Larios durante las fechas navideñas. En concreto, sonará un villancico por verdiales interpretado por la panda Jotrón y Lomillas, del estilo Montes, en el primer pase de cada espectáculo, desde el 23 hasta el 28 de diciembre. "Este año queremos poner a Málaga a bailar verdiales en la calle Larios", afirma José María Cuenca.
De la 62ª a la 64ª edición
Un dato curioso sobre la edición de este año es que pasa de la 62ª, celebrada el pasado año 2024, a la 64ª. Esto se debe a que, tras una pequeña investigación, la Federación de Pandas de Verdiales tenía conocimiento de que en el año 1991 se numeró mal la edición, y desde entonces se arrastraba ese error edición tras edición.
