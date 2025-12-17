El edificio de oficinas Ágora de Málaga presenta uno de sus primeros fichajes: OneCoWork, el operador de espacios de trabajo flexible

El edificio de oficinas Ágora que la constructora Grupo Insur está desarrollando en la calle Pacífico de Málaga capital, junto al Polo Digital de Tabacalera, ya tiene uno de sus primeros inquilinos. El inmueble será sede de la primera apertura en el sur de España de la compañía OneCoWork, uno de los operadores de espacios de trabajo flexibles premium de crecimiento más rápido del país.

OneCowork ocupará 2.200 metros cuadrados distribuidos en dos plantas, incluyendo la sexta planta —la más alta del edificio— y parte de la segunda, en una operación que ha sido asesorada por la consultora Savills. La apertura del espacio está prevista para junio de 2026.

OneCoWork fue fundado en 2016 y cuenta con tres ubicaciones en Barcelona, Madrid y Preston (Reino Unido). El edificio en Madrid, lanzado en mayo de 2025, actualmente opera a casi 100% de ocupación. La compañía refuerza ahora con Málaga su presencia en el sur de España con una apuesta estratégica por lo que califica como "uno de los hubs empresariales más dinámicos del país".

La compañía quiere "inspirar" a los trabajadores mediante un cuidado diseño de espacios de trabajo "óptimamente funcionales" y un enfoque de creación de una comunidad "activa y vibrante". OneCoWork acoge actualmente desde emprendedores individuales, pequeños equipos y nómadas digitales hasta grandes empresas nacionales y multinacionales. En su trayectoria ha contado con clientes como N26, Bumble y Perk, entre otros.

El edificio Ágora, propiedad de Grupo Insur, es el primer proyecto de oficinas de nueva generación desarrollado en la ciudad en más de 15 años y se destinará principalmente a compañías tecnológicas. El inmueble, cuya finalización está prevista para enero de 2026, cuenta con más de 9.000 metros cuadrados de superficie alquilable distribuidos en seis plantas de oficinas, un local comercial destinado a restauración y una gran terraza con vistas al mar, concebido para la celebración de eventos.

Málaga, objetivo de OneCoWork

"Málaga lleva mucho tiempo en nuestro radar. Es una ciudad con un momentum enorme económico, cultural y demográfico. Las empresas demandan espacios de trabajo de alta calidad, pero la oferta no ha evolucionado al mismo ritmo. Esta nueva ubicación nos permite consolidar nuestra presencia en el sur de España y acompañar el próximo capítulo de crecimiento de la ciudad con una propuesta de workspace realmente diferencial", ha afirmado este miércoles el fundador y CEO de OneCoWork, Ben Nachoom.

El edificio de oficinas Ágora de Grupo Insur, en la calle Pacífico de Málaga, empieza a revelar sus inquilinos / L . O. / LMA

Aunque este será el primer edificio de OneCoWork en Málaga, la compañía afirma aque cuenta ya con un "sólido conocimiento local". OneCoWork forma parte del Grupo Agartha, que tiene una presencia consolidada en la ciudad a través de OneNext (soluciones de oficinas gestionadas). "Esta experiencia local y trayectoria operativa constituyen una base sólida para la expansión de OneCoWork en Málaga", comenta.

Un mercado de oficinas de alta demanda

Ubicado en la nueva zona prime del litoral oeste, el edificio Ágora se posiciona como un "referente" dentro de un mercado de oficinas que actualmente registra una disponibilidad inferior sólo un 3% en el distrito Prime-CBD, según explica Savills.

Además, el edificio dispone de las certificaciones BREEAM, WELL y WiredScore, que garantizan los más altos estándares en sostenibilidad, bienestar y conectividad para empresas y empleados.

Savills explica que la incorporación de OneCoWork aporta un "alto grado de flexibilidad" al ecosistema empresarial de Málaga, tanto para las compañías que buscan soluciones de oficinas en la ciudad como para los propios inquilinos del edificio Ágora.

"Esta operación refuerza la excelente acogida del proyecto Ágora por parte del mercado, con la mayor parte de la superficie ya pre-comercializada, y pone de manifiesto el dinamismo de la demanda de espacio de oficinas en Málaga, así como el crecimiento sostenido de los espacios flexibles en España y su consolidación como una alternativa clave en los edificios de oficinas más innovadores", apunta.