Los embalses de Málaga ganan 3 hectómetros cúbicos de agua gracias a las lluvias de diciembre

Llueve sobre mojado, lo que mejora significativamente la recuperación de los acuíferos. Así lo relataban técnicos de la Junta de Andalucía este martes, después de verificar que en menos de 24 horas la provincia de Málaga había ganado 3 hectómetros cúbicos gracias a precipitaciones que en algunos puntos no habían pasado de los 40 litros por metro cuadrado.

Los datos recopilados en tiempo real por la Junta de Andalucía hasta las ocho de la tarde de la segunda jornada de una semana de nuevo marcada por las lluvias apuntaban a unos pantanos que ya estaban por encima de los 280,5 hectómetros cúbicos. Ese nivel suponía el 46,5% de media. Pero especialmente llamativa era la regeneración en La Viñuela, el embalse de mayor capacidad de todos y que hace menos de dos años estaba en una situación especialmente grave.

La presa axárquica cerraba este martes con más de 71,6 hectómetros de agua embalsada, lo que suponía 1,3 hectómetros más que 24 horas antes, como señalaba el presidente de la Junta General de Regantes más importante de la comarca oriental, José Campos. «Es importante que el acuífero se regenere de manera progresiva como observamos con estas lluvias de mediados de diciembre», relataba a este periódico.

De hecho, los trenes de borrascas de esta segunda mitad del otoño en la provincia marcan recuperaciones de los niveles que no se conocían desde antes de estos tres años de sequía que habían generado medidas inéditas en cuanto al ahorro de agua potable. Así se han creado redes para la reutilización del agua regenerada que han permitido el vertido cero en comarcas como la Axarquía por primera vez en más de medio siglo.

Mejora del nivel freático

Los expertos aluden directamente a que los pantanos del Guadalhorce o de La Viñuela, después de un 2024 bastante complicado en cuanto a la falta de lluvias, con las lluvias de marzo y las de estas últimas semanas han podido al fin recuperar sus respectivos niveles freáticos. Dicho parámetro condiciona la velocidad con la que se regeneran las aguas en los pantanos una vez que se suceden las precipitaciones. Es decir, que el nivel donde la presión de las aguas subterráneas se iguala con la presión atmosférica es también motivo de análisis cuando se establecen determinadas restricciones por parte de las autoridades competentes al analizar la evolución de los periodos de sequía, como matizaba el reseñado portavoz de unos 2.500 regantes axárquicos.

En las últimas horas, los más de 40 litros por metro cuadrado del entorno de La Viñuela han tenido su réplica también en las inmediaciones de Almogía, donde sin embargo la mejora del pantano de Casasola, al ser de una capacidad y ámbito muy inferiores, no ha pasado de los 0,25 hectómetros cúbicos. Igualmente han ganado de 0,4 a 0,6 hectómetros las tres presas del Guadalhorce, en cuyo entorno las lluvias recogidas no han pasado de los 25 litros por metro cuadrado.

Los regantes subrayan la mejora de los niveles de los pozos y de esa evolución que en los próximos días generarán los caudales procedentes de las escorrentías en los distintos embalses. Y, asimismo, confían en que el invierno confirme «el cambio de ciclo meteorológico», después de haber sufrido de manera muy directa tres años de años hidrológicos tan deficitarios. Será una «garantía vital», a la espera de la desaladora axárquica.