El emprendimiento femenino en Málaga alcanza máximos históricos, superando al masculino por primera vez

El emprendimiento femenino se consolida en Málaga y alcanza máximos históricos, superando por primera vez al masculino. Así lo revelan los datos del Informe GEM Málaga 2024/25, que expone la situación positiva en la que se encuentra el emprendimiento en la provincia.

Tasa de Actividad Emprendedora

La Tasa de Actividad Emprendedora (TEA) de Málaga provincia se sitúa en el 10%, la cifra más elevada registrada en los últimos años y superior a la media de España (7,2%). En Málaga capital, la TEA crece y alcanza el 10,8%, superando el valor registrado en cualquier comunidad autónoma española y reafirmando el liderazgo en materia de emprendimiento de la capital y su área metropolitana y consolidando su posición como la economía con mayor actividad emprendedora del país.

Por primera vez desde que se dispone de datos, la TEA femenina supera a la masculina en la provincia, con un 10,3% frente a un 9,7%. En Málaga capital, la participación de las mujeres en iniciativas emprendedoras también experimenta un crecimiento notable y se sitúa en el 10,6%, muy próxima al 11% observado en la población masculina.

Han señalado que este comportamiento confirma una tendencia que muestra un crecimiento de la TEA constante y regular desde el año 2020.

La Tasa de Empresas Nacientes, aquellas con menos de tres meses de actividad empresarial, explica la alta tasa de actividad emprendedora de Málaga. En Málaga capital y el área metropolitana, el 8,4% de la población está implicada en empresas nacientes, porcentaje que constituye uno de los rasgos más diferenciales del territorio. En la provincia, la tasa alcanza el 7,4%, superando significativamente la media nacional (4,5%).

Por su parte, la Tasa de Empresas Nuevas, o con una vida comprendida entre tres y cuarenta y dos meses, se mantiene en niveles próximos al promedio de España, con valores del 2,4% en Málaga capital y 2,6% en la provincia. El análisis de la Tasa de Abandono muestra un comportamiento favorable. En Málaga provincia, la tasa se sitúa en el 2,6%, inferior al 4,2% del año anterior, y a la tasa registrada en España (3,5%).

En Málaga capital, la cifra desciende al 1,4%, un valor que significa una reducción de dos puntos con respecto al año anterior y un porcentaje notablemente inferior al observado en el conjunto nacional (3,5%).

Por su parte, las percepciones individuales de la población de Málaga continúan reforzando la interpretación de la provincia como un entorno favorable para emprender. El 41% de la población de la provincia afirma identificar oportunidades para crear una empresa, superando el dato registrado en España y en cualquiera de las comunidades autónomas.

Capacidad para emprender

La percepción de tener la capacidad para emprender se manifiesta por el 51% de la población de la provincia y 44,8% en el área metropolitana, siendo ambas cifras superiores a la media nacional.

Han apuntado, asimismo, que un dato favorable es la reducción de la consideración del miedo al fracaso como inhibidor de la conducta emprendedora, este indicador ha disminuido de manera sostenida desde 2020. El análisis de las motivaciones muestra un equilibrio entre factores de necesidad y oportunidad.

No obstante, la información referida al emprendimiento que ocurre en Málaga ciudad señala una actividad emprendedora de mejor calidad. El 50% de las actividades están motivadas por un deseo de crear riqueza (España: 39%), y un 50% están motivadas por necesidad o dificultad para encontrar un empleo adecuado (España: 52,4%).

Informe GEM

El informe GEM recoge los resultados de la consulta a un grupo de treinta y seis expertos sobre las condiciones de Málaga para la creación de nuevas empresas. La valoración recogida en el estudio vuelve a ser "altamente positiva".

En términos generales, se deduce una mejor valoración del territorio malagueño que la registrada en los casos de España y la Unión Europea. De trece dimensiones evaluadas, en diez de ellas los datos que muestra la valoración de los expertos es superior a los observados a nivel nacional y europeo.

Han destacado de manera especial, la consideración de los programas de la administración para apoyar y favorecer el emprendimiento, la infraestructura física y de servicios y la infraestructura comercial y profesional, que continúan situándose entre las fortalezas del territorio malagueño.

De igual modo, apuntan a que es destacable la mejora de la valoración de las normas sociales y aspectos culturales compartidos por la población de Málaga favorecedores de un entorno proclive a la conducta emprendedora y la creación de nuevas empresas.

I+D+I

El sistema de transferencia de los resultados de la I+D al ecosistema de emprendimiento, las políticas gubernamentales relacionadas con el emprendimiento y la educación emprendedora son aspectos del entorno que han registrado una menor valoración en el año 2024, en relación al año 2023. En relación a la educación emprendedora, la ofrecida en los estudios de formación profesional mejora en su evaluación, y se diferencia como la mejor valorada.

En contraste, la educación emprendedora en estudios universitarios recibe una menor valoración que en 2023. La educación en las etapas tempranas sigue siendo un factor escasamente valorado.

El Índice NECI, que sintetiza la valoración global de cualquier economía para emprender, alcanza en Málaga la cifra de 5,1 puntos, manteniéndose por encima de los registros de España y la Unión Europea.

Aunque el valor experimenta un ligero ajuste respecto a 2023, se mantiene por encima de cinco puntos en toda la serie histórica disponible desde 2020, y por encima de los valores de los indicadores correspondientes a España y la Unión Europea.

Inteligencia artificial

Como novedad, la edición 2024/25 incorpora un análisis específico sobre la Inteligencia Artificial (IA). Los expertos coinciden en señalar una alta conciencia sobre su importancia y un creciente interés por su incorporación en nuevos proyectos empresariales.

No obstante, destacan retos asociados a la formación especializada, la disponibilidad de competencias avanzadas y la atención a los aspectos éticos y de seguridad en su aplicación.

Así, el Informe GEM Málaga 2024/25 confirma "que la economía malagueña mantiene un liderazgo sostenido en materia de emprendimiento. La provincia presenta un ecosistema dinámico, con una elevada capacidad de generación de nuevas iniciativas y un avance significativo en la participación de las mujeres en la creación de empresas".

Los principales desafíos se mantienen en la consolidación, la financiación y el refuerzo de competencias emprendedoras, especialmente en etapas tempranas. El área metropolitana continúa actuando como motor del conjunto provincial, y el reto principal es transformar la alta actividad inicial en un mayor número de empresas consolidadas y estables.