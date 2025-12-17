Un estudio en Málaga revela el papel clave del intestino en el daño hepático

Un estudio desarrollado en Málaga ha confirmado el papel clave del intestino en el daño hepático y ha arrojado luz sobre sus mecanismos de aparición y progresión, lo que abre una vía para mejorar en el futuro el manejo de enfermedades, al ayudar a entender la evolución de estas enfermedades y abre la vía a explorar terapias más efectivas. La investigación la ha realizado un equipo liderado por investigadores del Instituto de Investigación Biomédica de Málaga (Ibima Plataforma Bionand), el Hospital Virgen de la Victoria, la Universidad de Málaga y el CIBERehd.

Publicado en la prestigiosa revista 'British Journal of Pharmacology', el estudio sugiere que algunos mecanismos inmunológicos y de disfunción intestinal podrían ser compartidos entre diferentes tipos de daño hepático, como el inducido por fármacos, la hepatitis autoinmune o la hepatitis viral, ha informado este miércoles Ibima en un comunicado.

Estrecha conexión entre el intestino y el hígado

Las enfermedades del hígado -como el daño hepático por fármacos (Dili) y las enfermedades hepáticas relacionadas con el metabolismo (Masld)- afectan a millones de personas en todo el mundo y representan un importante problema de salud pública. Son enfermedades a menudo difíciles de diagnosticar y tratar, porque sus causas son diversas y sus mecanismos poco comprendidos. En los últimos años, ha cobrado fuerza la idea de que la estrecha conexión entre el intestino y el hígado -que comparten un intenso flujo sanguíneo- podría desempeñar un papel clave en estas enfermedades, al facilitar una comunicación constante entre ambos órganos, con repercusión en su salud y funcionamiento.

El nuevo estudio analizó muestras de sangre de más de 150 personas, incluidos pacientes con distintos tipos de daño hepático y voluntarios sanos. Los investigadores encontraron niveles elevados de marcadores relacionados con inflamación y disfunción de la barrera intestinal, lo que sugiere que ciertos productos bacterianos procedentes de la microbiota intestinal pueden atravesar la barrera intestinal alterada y alcanzar el hígado. Allí actuarían como "detonantes" que despiertan o agravan respuestas inmunes adversas, favoreciendo la inflamación y el daño hepático.

Estos resultados ofrecen "una comprensión más profunda" de la influencia del intestino y el sistema inmune en el daño hepático. "Entender mejor estos procesos es la base para diseñar futuros tratamientos dirigidos al eje intestino-hígado que ayuden a controlar la inflamación y la fibrosis en los pacientes afectados", han explicado Daniel E. Di Zeo-Sánchez, Camilla Stephens y Marina Villanueva, autores principales del estudio.

Entre los biomarcadores analizados, algunos podrían ser útiles en la monitorización de la enfermedad o como indicadores de su gravedad, como las proteínas MCSF-1R o CD163. Además, el estudio destaca el papel de los macrófagos -células clave del sistema inmunitario- en la respuesta inflamatoria hepática.

Aunque el trabajo no propone tratamientos concretos, apunta hacia posibles estrategias innovadoras, como el uso de fármacos dirigidos a células inmunes específicas o intervenciones que mejoren la integridad de la barrera intestinal.