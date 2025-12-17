El impresionante parque de Málaga declarado Bien de Interés Cultural por su historia y belleza: era parte de un convento

Son escasos los jardines que consiguen la privilegiada distinción de Bien de Interés Cultural (BIC), pero Málaga tiene uno de ellos en su capital gracias a la riqueza de su historia y su alto valor botánico y patrimonial.

Se trata de los Jardines de Alfonso XII, también conocidos como Jardín Militar, declarados BIC junto con el Santuario de la Victoria, el antiguo Hospital Militar y la Plaza Alfonso XII, donde se ubican.

Origen: huertas y jardines de los Frailes Mínimos

A pesar de la imagen que presentan en la actualidad, como un impresionante jardín botánico repleto de todo tipo de plantas de alto valor natural, en sus orígenes se trataba de la zona conventual de huertas y jardines de los Frailes Mínimos de San Francisco de Paula.

Jardines de Alfonso XII, una joya botánica de Málaga declarada Bien de Interés Cultural / Ayuntamiento de Málaga

Sin embargo, tras la desamortización, estos terrenos fueron cedidos al Ayuntamiento por parte de la familia propietaria de los mismos con la obligación de que los jardines fueran de uso público.

Un Hospital Militar y unos jardines públicos

Así, el convento anejo al Santuario de la Victoria se transformó en Hospital Militar, y los jardines y huertas de los frailes pasaron a ser de entidad pública.

El ingeniero municipal José María de Sancha fue quien proyectó un nuevo jardín en el siglo XIX basado en varios paseos que conducían a una fuente central con bancos y caminos.

El origen del nombre de estos jardines

La elección del nombre, por su parte, se debió a la visita del monarca Alfonso XII ese mismo año a la ciudad, a la que llegó en barco hasta el Puerto.

Y toda su infraestructura se llenó de todo tipo de especies vegetales con siglos de historia e importancia que se han convertido en uno de los entornos más turísticos de la capital por su amplio valor botánico y patrimonial.