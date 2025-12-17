Intervenido un rent a car de Málaga que utilizaba sus vehículos como lanzaderas para trasportar cocaína al País Vasco

Tres personas han sido detenidas por su presunta implicación en una trama que transportaba cocaína entre Málaga y el País Vasco vía 'go fast' (ve rápido), como se conoce el porte de estupefacientes por carretera a y gran velocidad en vehículos preparados expresamente para ello. Según ha podido saber La Opinión, entre los arrestados se encuentra el administrador de un rent a car de Málaga que facilitaba al grupo coches de la empresa como lanzaderas para detectar la posible presencia policial a lo largo del recorrido y un taxista de Guipúzcoa que podría haber aprovechado su trabajo para distribuir la droga.

La operación Almanzor es fruto de la colaboración policial entre el instituto armado y la Ertzaintza, cuerpo comenzaron a intercambiar información cuando detectaron la posible presencia de un grupo de personas que estaban transportando cocaína desde Andalucía al País Vasco. Las pesquisas revelaron que los implicados estaban asentados en Málaga y San Sebastián, origen y destino de la droga, y que el transporte se realizaba en vehículos con dobles fondos.

Envío interceptado

Avanzada la investigación, los agentes interceptaron uno de estos envíos en la localidad guipuzcoana de Lezo, donde fueron aprehendidos 14 kilos de cocaína que se encontraban ocultos en un coche. Esta intervención justificó los registros domiciliarios en las provincias de Málaga y Guipúzcoa, procediéndose a la detención de los tres integrantes de esta organización criminal. Entre ellos estaba el administrador de una empresa de alquiler de vehículos localizado junto al Aeropuerto de Málaga, a quien se atribuyen la logística y la aportación de coches de su empresa para utilizarlos como lanzadera.

Además de la droga, los investigadores han intervenido la empresa de alquiler de vehículos y su flota, un taxi con licencia en Guipúzcoa, 9.250 euros en metálico, siete vehículos y diversos dispositivos electrónicos y de telefonía móvil que usaban para comunicarse. Los detenidos han sido puestos a disposición de la autoridad judicial por la supuesta comisión de los delitos de tráfico de drogas, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal.