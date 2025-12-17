Málaga, pionera en integrar energía solar en un aeropuerto sin riesgo de deslumbramiento

La ingeniería malagueña Ubora ha marcado un antes y un después en la integración de energías renovables en entornos aeroportuarios al diseñar y ejecutar las dos primeras instalaciones fotovoltaicas comerciales dentro de un aeropuerto español, concretamente en el Aeropuerto de Málaga-Costa del Sol. El proyecto, desarrollado para las compañías Europcar y Goldcar, demuestra que la energía solar puede implantarse en infraestructuras críticas sin riesgo de deslumbramiento para pilotos ni torre de control, cumpliendo con los más exigentes criterios de seguridad aérea.

Esta iniciativa no forma parte de planes impulsados por AENA, sino que responde a una decisión directa de las compañías privadas Europcar y Goldcar, que han apostado por el autoconsumo energético dentro del recinto aeroportuario, uno de los entornos más sensibles y transitados del país, garantizando además el suministro eléctrico bajo cualquier circunstancia mediante un completo sistema de respaldo que incluye baterías y un grupo electrógeno.

Goldcar instalaciones fotovoltaicas en Aeropuerto de Málaga / Ubora Solar

El principal desafío para llevar a cabo este proyecto no ha sido técnico ni económico, sino de seguridad aérea. La posibilidad de que los paneles solares generasen reflejos molestos o deslumbramientos sobre pilotos y controladores era una preocupación crítica en un entorno de máxima sensibilidad como un aeropuerto internacional con una regulación especialmente estricta en materia de seguridad aérea.

Para resolver esta cuestión, Ubora Solar realizó estudios de deslumbramiento aeronáutico siguiendo los criterios de la Federal Aviation Administration (FAA) y de la Agencia Europea de Seguridad Aérea (EASA). Estos análisis evaluaron exhaustivamente todos los escenarios: desde las trayectorias de aproximación y despegue hasta la visibilidad desde la torre de control y los servicios de emergencia, produciendo como resultado un modelo en 3D con la localización, orientación e inclinación adecuados para evitar problemas de seguridad aérea.

Las conclusiones fueron claras: los paneles instalados no generan reflejos que puedan comprometer la seguridad aérea. Los valores de luminancia registrados se situaron muy por debajo del umbral de 20.000 cd/m² fijado por la normativa europea y, además, cualquier posible reflejo coincide con la posición del sol, quedando enmascarado por su propio brillo (“sun masking”), lo que lo hace imperceptible para el ojo humano.

Europcar instalaciones fotovoltaicas en Aeropuerto de Málaga / Ubora Solar

“Este estudio confirma que las energías renovables pueden integrarse en entornos críticos como los aeropuertos sin ningún riesgo operativo. Nuestro objetivo es garantizar siempre la máxima seguridad al tiempo que impulsamos un modelo energético más sostenible.”, destaca Carlos De Las Heras, CEO de Ubora Solar.

Más allá del reto técnico, las instalaciones permitirán a Europcar y Goldcar reducir drásticamente su dependencia de la red eléctrica y obtener ahorros de varios millones de euros en su vida útil. En términos ambientales, evitarán la emisión de más de 50 toneladas de CO₂ al año, equivalente a plantar más de 10.000 árboles o a dejar de recorrer más de 1,6 millones de kilómetros en coche convencional.

Con este proyecto, Málaga da un paso más hacia el aeropuerto del futuro: autosuficiente, seguro y sostenible.

Acerca de Ubora

Ubora es una ingeniería especializada en sistemas fotovoltaicos, aerotermia, climatización, ventilación y domótica. Con sede en Málaga TechPark y delegaciones en Almería y Jaén, ha ejecutado más de 1.000 instalaciones en los últimos cinco años. Su propuesta abarca todo el ciclo de vida de los proyectos —desde la ingeniería y la instalación hasta la legalización, el mantenimiento y la monitorización continua—, incorporando diagnósticos en tiempo real y optimización basada en inteligencia artificial. Pionera en circularidad, Ubora integra protocolos de reciclaje, uso de materiales locales y acuerdos con fundaciones medioambientales para la restauración de ecosistemas.