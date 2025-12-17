Málaga tiene la tercera mejor hamburguesa de Europa: dónde se hace

Barcelona ha sido la última parada de la Champion Burguer 2025. Durante diez meses, el festival ha recorrido 56 ciudades que han elegido a las mejores hamburguesas del país.

Ahora, la competición ha elegido a la ‘Mejor Hamburguesa de Europa’ y los tres títulos se han quedado en Andalucía. La propuesta vencedora, la "Diamante Azul", del restaurante cordobés Nolito's.

Una atrevida burger gracias a su pan brioche azul con polvo de diamante y oro rosa, fat smash madurado, costilla al estilo americano, mermelada de beicon, chédar, beicon crujiente, mayonesa ahumada y salsa especial Emmy.

La segunda posición ha sido para el restaurante también cordobés Godeo, con la "Royale Gold". La receta incorpora pan brioche cubierto de oro comestible, carne de chuletón, queso ahumado, pastrami y costillar de ternera cocinado a baja temperatura durante 48 horas, mermelada de beicon, crema agria ahumada, beicon bits y salsa Emmy.

En el puesto de bronce, Málaga. La tercera mejor hamburguesa de Europa es la "Money Mayweather", de los malagueños Gottan Grill.

¿Cómo se hace?

La elaboración - de tres "pisos"- incluye un bagel brioche gratinado con parmesano y mozzarella, picada de chuletón, costilla a baja temperatura Canadian Glazed, chédar fundido, beicon tostado, mayonesa Money Brasa y cebolla crujiente.

"Una locura de creación con sabores y matices diferentes. Una hamburguesa que conecta todo", dicen Gottan Grill no para de cosechar éxitos. Estos se alzaron el año pasado con el título de "Mejor hamburguesa de Europa" y ‘Mejor hamburguesa de España' en 2024 y la burger más vendida de España. Además de tener un Solete Repsol.

Málaga se consagra así, como la meca de las burgers tras un 2025 marcado por el auge de estas elaboraciones que ya se han llevado