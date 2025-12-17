Tráfico
Estas son las nuevas marcas para motos y peatones que se implementarán en Málaga
La modificación de la señalización horizontal se enmarca en la actualización del catálogo de oficial de señales de tráfico aprobada por el Gobierno el pasado mes de junio
El Ayuntamiento de Málaga implementará de forma progresiva una nueva señalización horizontal para motocicletas y peatones. Se trata de la adaptación al último cambio normativo ejecutado por el Gobierno de España que en junio de este año ha actualizado el catálogo oficial de señales de tráfico.
Además, la modificación de la señalización también se contempla en la ordenanza de Movilidad Sostenible de la ciudad, que recoge la elaboración de un plan director, que ya está redactando el Área de Movilidad, de motocicletas y ciclomotores con actuaciones y reglas que regirán la utilización de estos vehículos en la ciudad de Málaga en la que están domiciliadas 101.332.
Marcas viales
En este contexto, el Ayuntamiento, hasta el fin de la elaboración del mencionado plan director, va a implantar en una primera fase determinadas marcas viales, aprovechando las posibles obras de urbanización de sectores en desarrollo, actuaciones de mantenimiento o trabajos de reasfaltado que se van a ejecutar en distintos puntos de la ciudad de Málaga.
Las marcas viales que se van a implementar de forma progresiva son los “Avanza Motos” y los pasos de peatones semaforizados con tajeado lateral.
"Avanza Motos"
En el primero de los casos serán zonas de detención previa a intersecciones semaforizadas, compuestas por dos líneas transversales y un pictograma interior de motocicletas, destinadas a mejorar la visibilidad y seguridad de motocicletas y ciclomotores en los cruces regulados por semáforos, es decir, las motocicletas y los ciclomotores podrán detenerse justo delante de los coches.
Pasos de peatones
En el caso de los pasos de peatones, se sustituirán las líneas paralelas tradicionales en toda la sección de la calzada por tacos de pintura en los extremos, sin necesidad de pintura en el interior de las líneas, con el objetivo de mejorar la adherencia y la seguridad vial, especialmente para los usuarios de vehículos de dos ruedas.
