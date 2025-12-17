Así es el pitufo "más exagerado" de toda Málaga: pesa más de un kilo y cuesta tres euros

Los pitufos más "exagerados" y "bestias" de toda Málaga. Así califican tanto el propio local como sus clientes las creaciones culinarias de un negocio de la capital malagueña que ofrece sus bocadillos tan cargados que incluso superan el kilo de peso.

Este establecimiento es Tejeringos Los Exagerados, un bar que arrancó su andadura en El Palo con un local en la calle Aguilar y Cano número 1, y que ha ampliado su oferta también a la Carretera de Cádiz con otra apertura en la calle Luis Barahona de Soto, junto al Parque del Oeste.

Tejeringos Los Exagerados: el bar detrás de los pitufos más cargados

"Queríamos darle honor al nombre de 'Exagerados', y por eso tenían que ser pitufos muy exagerados", señalan sus propios creadores sobre estos bocadillos que se pueden degustar por apenas tres euros.

Unos pitufos que sus propios clientes afirman que vienen "llenos de sabor y bien cargados", así como con todos sus ingredientes "jugosos".

Cuánto cuestan: precios de los pitufos desde 3 euros

Entre la amplia carta de pitufos con los que cuenta Tejeringos Los Exagerados se encuentra 'El Sobrado', con sobrasada, cebolla caramelizada y queso fundido, que se puede degustar por 3,50 euros.

A este se suma 'El Cochinito', con lechuga, tomate, filete de cerdo, queso, bacon, jamón york y huevo, con un precio de 4 euros; y el 'Pitufo Asadito', con pollo asado, cerdo asado, queso y salsa de la casa, con el mismo precio que el anterior.

El pitufo más pedido de la carta

Pero si existe una joya indiscutible en este negocio es su pitufo 'El Exagerado', uno de los bocadillos más demandados por los clientes, formado por carne asada, tortilla de patatas, bacon, queso y salsa de la casa, que se puede degustar por cuatro euros.

Además de disfrutar de los pitufos más "brutales" de Málaga, los usuarios de este negocio pueden conseguir unos tejeringos de forma totalmente gratuita.

Cómo conseguir churros gratis en este negocio de Málaga

Para ello, tienen que publicar una foto en sus historias de Instagram con alguno de estos pitufos especiales, tras lo que recibirán de regalo tres churros totalmente gratuitos.

Todos esto, y una amplia variedad de productos más, se pueden disfrutar en los dos locales con los que cuenta Tejeringos Los Exagerados en horario de 7.00 a 22.00 horas.