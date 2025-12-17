Un problema técnico obliga a ampliar el plazo para inscribirse en el sorteo de VPO de Universidad en Málaga

El plazo de presentación de solicitudes para participar en el sorteo de 253 viviendas protegidas se amplía hasta este jueves a las 13.00 horas debido a un problema técnico. Los inmuebles corresponden a las promociones de 140 y 113 viviendas que el Consistorio construye en las parcelas R10 y R16 del sector Universidad, ambas con aparcamiento y trastero.

La incidencia ha tenido lugar en el sistema informático de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre (FNMT) y repercute en el procedimiento de inscripción municipal, cuyo plazo acababa a las 23.59 horas de hoy miércoles, 17 de diciembre.

Ampliación de plazo

Así, el plazo permanecerá abierto hasta mañana jueves, 18 de diciembre, a las 13.00 horas, de acuerdo a lo establecido en el artículo 32 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, que admite la ampliación general de plazos en los supuestos de interrupción generalizada de las comunicaciones o de funcionamiento anormal de los servicios electrónicos de la Administración.

Si el problema técnico persiste, los interesados podrán presentar las solicitudes de forma presencial hasta las 13.00 horas de mañana en las instalaciones del Instituto Municipal de la Vivienda (calle Saint Exupéry, 22).

Requisitos para participar en el sorteo

Los requisitos para acceder a este sorteo son, "no tener vivienda en propiedad ni derecho de uso y disfrute sobre la misma"; "estar empadronado en Málaga con un año de antigüedad a fecha de convocatoria"; "tener presentada solicitud de inscripción en el Registro de Demandantes de Vivienda Protegida"; "la vivienda tiene que constituir residencia habitual y permanente".

Otro de los requisitos es acreditar que la unidad familiar o de convivencia tiene unos ingresos: o comprendidos entre 15.000 euros anuales mínimo y 24.400 euros anuales máximo, para las 17 viviendas de 1 dormitorio; o comprendidos entre 15.500 euros anuales mínimo y 45.200 euros anuales máximo, para las 48 viviendas de dos dormitorios; o comprendidos entre 18.500 euros anuales mínimo y 45.200 euros anuales máximo, para las 75 viviendas de tres dormitorios.

Además, los solicitantes deberán estar constituidos por unidad familiar o de convivencia de uno o dos miembros para las 11 viviendas de un dormitorio. Para las de dos dormitorios, los solicitantes deberán estar constituidos por unidad familiar o de convivencia de uno a tres miembros para las 48 viviendas de dos dormitorios; y para las de tres, los solicitantes deberán estar constituidos por unidad familiar o de convivencia de 3/6 cuatro o más miembros o monoparentales con dos hijos y al menos uno de ellos menor de edad.

En el caso de las seis viviendas que constan de un solo dormitorio, los solicitantes deberán estar constituidos por unidad familiar o de convivencia de uno o dos miembros, siempre y cuando alguno de ellos tenga acreditado ser usuario de sillas de ruedas, movilidad reducida u otras discapacidades.