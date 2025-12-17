¿Qué está más caro y qué baja en la cesta de Navidad en Málaga? La lista de productos que suben y bajan

La Navidad está a la vuelta de la esquina, aunque ya se deja notar en los bolsillos de los malagueños. En el Mercado Atarazanas son días de trajín y compras adelantadas de los alimentos más típicos de los menús navideños.

Con el fin de ahorrar lo máximo, algunos clientes adelantan sus compras navideñas: "Ya hay quién se ha llevado pescado para congelar", afirma uno de los vendedores del mercado municipal.

Una queja recurrente de los consumidores es que estos productos precisamente suben su precio justo antes de Navidad. Aunque lo cierto, es que ya han comenzado a escalar.

Los malagueños comienzan a hacer sus compras de Navidad. / Álex Zea

Según los datos de la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), en lo que va de diciembre los precios han subido un 3,9% de media, un incremento significativo aunque inferior al del año pasado cuando alcanzó el 6,1%. El estudio de la organización ha analizado 16 productos muy demandados en Navidad en mercados municipales, supermercados e hipermercados de Málaga.

Como son el cordero lechal, el redondo de ternera, la pularda y el pavo; pescados como besugo, lubina, merluza y angulas; mariscos como langostinos, percebes, almejas y ostras. Además de frutas y verduras como lombarda, piña y granada, y el jamón ibérico de cebo al corte.

Lo que más sube

Aunque en su conjunto los precios se han incrementado, el comportamiento ha sido dispar. Son nueve los productos de la cesta suben de precio estos primeros días, especialmente los percebes (29,9%), la pularda entera (15,3%), las angulas (11,5%).

Pero, también el pavo entero (4,8%), el redondo de ternera (3%), la merluza al corte (2,8%), la lubina (2,2%), las almejas (2,1%), los langostinos (1,7%), el besugo (0,8%), y el jamón ibérico de cebo (0,4%).

Bajada de precio

Los que sí mantienen su precio son el cordero y la lombarda. Y bajan las ostras (-8,2%), la granada (-3,1%) y la piña (-1,5%).

A diferencia de otros años, no se ve un comportamiento tan diferenciado según el tipo de producto. Las únicas excepciones estarían en los vegetales, donde el comportamiento clásico (pocas variaciones e incluso descensos) se repite este año y, por otro lado, el comportamiento muy alcista de las aves, posiblemente como consecuencia del impacto de la gripe aviar.

Máximos históricos

2025 ha estado marcado por comportamientos alcistas relacionados con distintas crisis sanitarias que han afectado al sector primario.

Las más recientes son la gripe aviar, que junto a la peste porcina y las cuotas pesqueras encarecen un 5% las mesas de Navidad. Y aunque el IPC se contiene en Málaga en la antesala de la Navidad, hay siete alimentos alcanzan máximos históricos para esta segunda toma del año.

Como son el jamón ibérico de cebo al corte: 67,79 €/kg; cordero lechal: 23,18 €/kg, redondo de ternera: 20,83 €/kg y lubina: 11,79 €/kg. Le siguen: el pavo entero: 6,97 €/kg; la granada: 3,08 €/kg y la piña 2,15 €/kg.