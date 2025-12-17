La prolongación del metro de Málaga al Civil inicia la excavación del túnel de la calle Santa Elena

Las obras de la prolongación del Metro de Málaga al Hospital Civil avanzan en el primer tramo (Guadalmedina–Hilera). Tras las instalación de los necesarios muros pantallas, los operarios han comenzado con la extracción de tierras correspondiente al primer nivel del túnel en la calle Hilera. Esta actividad se desarrolla en el extremo oeste del trazado, entre las calles Monseñor Carrillo Rubio y Santa Elena, donde se encuentra la rampa de excavación.

La actuación forma parte de los trabajos que promueve la Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda de la Junta de Andalucía, que gestiona la Agencia de Obra Pública del Gobierno andaluz.

Excavación entre pantallas en Hilera

Las pantallas son los muros que delimitan longitudinalmente el recinto del túnel. Además, de comenzar a extraer tierra, se ha extendido la losa de cubrición en la confluencia de la calle Hilera con Santa Elena, un paso clave para poder avanzar con la excavación del primer nivel.

En paralelo, en estos días se ejecuta la colocación de la ferralla sobre la losa de cubierta en esta parte final del tramo Guadalmedina–Hilera, completando las fases previas antes de continuar con el desarrollo del túnel, según ha informado el Metro de Málaga.

Un segundo frente de obra

Este nuevo avance en Hilera se suma a un primer hito ya realizado en el otro extremo del trazado, junto a Armengual de la Mota, donde se inicia la prolongación desde Guadalmedina hacia el Civil y el futuro tercer hospital.

En esa zona, el pasado marzo ya se ejecutó un pequeño tramo de excavación del primer nivel del túnel: 35 metros lineales desde el punto de conexión con la estación de Guadalmedina, bajo la calle Armengual de la Mota. En este punto se empleó una técnica diferente a la rampa de Hilera: la extracción de tierras a través de un pozo vertical, que permitió trabajar sin acceso directo mediante rampa. Aquella excavación se desarrolló vinculada a las tareas de reposición de servicios afectados.

Urbanización en Armengual de la Mota: pluviales, abastecimiento y alumbrado

Además de la excavación, en Armengual de la Mota continúan los trabajos previos a la urbanización final del viario. Actualmente se ejecutan las redes de servicios que se sitúan sobre la losa de cubierta del túnel:

redes de aguas pluviales y abastecimiento

y red de alumbrado público y semaforización

y redes de riego

Una vez repuestas todas estas redes sobre la losa, está previsto iniciar la fase de urbanización del viario en las primeras semanas de enero, con la reposición del firme de calzada y la pavimentación de aceras.

Excavaciones arqueológicas en Hilera por una necrópolis romana

La obra del metro también convive con la actividad arqueológica. En la calle Hilera continúa las catas en extensión, para la que se ha instalado una carpa que permite mantener el ritmo de trabajo pese a las inclemencias meteorológicas.

Entre los puntos 0+110 y 0+500, la actividad se vincula a la intervención asociada al hallazgo de una necrópolis romana, en virtud de la resolución dictaminada por la Consejería de Cultura y Deporte.

El tramo Guadalmedina–Hilera de la prolongación del Metro de Málaga tiene 637 metros de longitud, e incluye la ejecución de la estación Hilera.

En conjunto, la prolongación del Metro de Málaga al Civil contará con:

1,8 kilómetros de trazado total

de trazado total Tres estaciones

Tres tramos de obra civil, más contratos comunes para arquitectura e instalaciones y la extensión de la señalización ferroviaria

El presupuesto total estimado asciende a 244 millones de euros para todos los trabajos y contratos, cofinanciados con fondos europeos Feder Andalucía 2021–2027 y fondos propios de la Junta de Andalucía.