El sector agrario de Málaga, en situación "crítica": las secuelas de la sequía reducen la facturación al nivel de hace más 10 años

La patronal agraria Asaja Málaga ha explicado este miércoles que los agricultores y ganaderos del campo malagueño han vivido este 2025, de nuevo, un ejercicio muy difícil y siguen en situación "crítica", golpeados por los efectos "persistentes" de la sequía de años anteriores, el "desorbitado" incremento de los costes de producción, la "competencia atroz y desleal" de mercados exteriores, la escasez de mano de obra y la "falta de medidas efectivas" por parte de las administraciones para mitigar toda esta situación. El sector, que facturó 672,3 millones de euros en 2024, experimenta así un descenso del 5,7% en sus cifras de negocio, y se sitúa este año en los 633,48 millones.

La agricultura, con una cifra de 505,4 millones, reduce su facturación un 6,6% con respecto a 2024, mientras que la ganadería, con una facturación de 128 millones, registra un descenso del 2,1%.

Asaja ha recordado en su 'Balance Agrario de la provincia de Málaga en 2025' que este volumen global de facturación retrotrae al sector a los mismos niveles que se manejaban en 2013, hace más de una década, lo que agrava la falta de rentabilidad de la mayoría de las explotaciones, que ha visto subir en este tiempo de forma significativa sus costes de producción.

"Los niveles de facturación agraria de Málaga descienden levemente, igualando prácticamente el desastre de 2023. El olivar, con un descenso de un 25% de la facturación, y la ganadería, que no se recupera, ha lastrado el resultado final, a pesar del ligero incremento de los tropicales, hortícolas y frutos secos. Todo esto viene agravado con el problema estructural que tenemos de costes de producción", ha expuesto el presidente de Asaja, Baldomero Bellido.

En su opinión, se ha puesto de manifiesto una vez más que la falta de agua afecta de forma importante a la facturación agraria, al empleo en las zonas rurales y no auguran un "escenario apropiado".

"Se trabaja por debajo de los costes de producción, con pérdidas, lo cual provoca el abandono de explotaciones, dificultando el relevo generacional y el futuro de lo que era la pujante agricultura malagueña", ha añadido.

En este sentido, el precio del aceite de oliva ha vuelto a niveles más normales este año tras el gran pico que alcanzó en 2024 (el precio del kilo ha bajado de 7,3 euros a 3,9), lo que ha neutralizado en este 2025 el impacto extra de este producto en la facturación. El sector del olivar, anclado en un tercer año de baja producción por la sequía, ha facturado así 201 millones de euros, con una bajada del 39% en aceite (139 millones) y una subida del 21% en el segmento de aceituna (62 millones).

Los representantes de Asaja Málaga, con su presidente Baldomero Bellido a la cabeza, en la presentación del informe de balance de 2025. / L. O.

El efecto de la sequía persiste

Los agricultores y ganaderos de Asaja han asegurado que el campo continúa atravesando una situación "crítica" debido a la continuidad de los problemas registrados en la campaña anterior, sin que las lluvias de este año hayan mejorado el panorama, según ha comentado Bellido.

Las precipitaciones, indudablemente, han ayudado al campo y mejorado mucho el estado de los embalses pero, según esta patronal, no han servido para recargar aún los acuíferos de los que se nutren muchas explotaciones.

"Aunque la primavera fue favorable gracias a las lluvias de marzo y abril, las precipitaciones cesaron posteriormente hasta finales de octubre, es decir, durante un periodo de siete meses. En consecuencia, el verano se prolongó de forma excesiva y estuvo marcado por temperaturas especialmente elevadas", explica.

Asaja asegura que la facturación sería mayor si se contara con garantía de suministro hídrico. "Aunque se avanza en el uso de aguas regeneradas, el déficit persiste", dice la patronal, que reclama actuaciones e infraestructuras hidráulicas para preservar la superficie regable, "clave para el desarrollo agrícola".

Olivar y subtropicales, baluarte agrario malagueño

Las facturaciones principales se concentran en agricultura, concretamente en el olivar (40%), seguido de hortícolas (24%) y tropicales (20%). Mientras, cítricos y herbáceos representan un 6% cada uno (cultivos que eran antiguamente principales en la provincia). En ganadería destacan el porcino blanco (41%) y el caprino de leche y carne (33%), con el resto de producciones en torno al 5%.

En ganadería ha sido un año "especialmente complicado" a nivel sanitario con amenazas como la dermatosis, gripe aviar o peste porcina, que, aunque no afectan al consumo humano, pero si afectan a la viabilidad económica de las explotaciones. Aún no se ha cuantificado l impacto de los aranceles de China y el de las restricciones comerciales por la peste porcina (en Málaga no hay casos, pero el impacto comercial global puede afectar).

La Peste Porcina Africana registra casos en Cataluña. / Freepik

"Desde Asaja reclamamos un plan de control nacional de fauna silvestre, ya que supone un problema para toda la sociedad al llegar a núcleos urbanos. Son necesarias ayudas estatales que compensen pérdidas. A pesar de haber habido ayudas autonómicas están no han llegado a compensar las pérdidas de los ganaderos. Además, reclamamos ayudas para modernizar el sector y ser más eficiente ya que llevamos dos años de perdidas agravados por sequía y problemas sanitarios", han demandado.

Falta de mano de obra en el campo de Málaga

La patronal añade que la falta de mano de obra es un problema general del mercado laboral que, en el caso del campo, supone ya un "auténtico drama", sin que los productores pueden encontrar trabajadores suficientes para la campaña (por ejemplo, mango u olivar) o especializados (para manejar la maquinaria, por ejemplo).

"Las políticas laborales actuales van en la línea de desincentivar el trabajo y el esfuerzo. Esto supone una lacra para todo el sector productor. La legislación tiene que incentivar al que trabaja. Por otra parte, no hay nada más progresista que generar empleo y riqueza en las zonas rurales, trabajo que llevan a cabo agricultores y ganaderos", ha aseverado Bellido.

Protesta en Bruselas el 18 de diciembre

Asaja también ha denunciado que la Unión Europea no ha tenido en cuenta la situación de agricultores y ganadero en la nueva reforma de la PAC tanto en sus demandas como en las negociaciones con terceros países.

"Los recortes propuestos podrían desmantelar la agricultura y ganadería europeas, destruyendo la soberanía alimentaria. Además, la política comercial se orienta a acuerdos con Mercosur, Marruecos y otros países del Mediterráneo, sin proteger al sector frente a los costes de producción y los tratados preferenciales. El acuerdo con Mercosur, que la Comisión Europea planea firmar el 20 de diciembre, deja a la agricultura y ganadería como monedas de cambio sin tener en cuenta las tan nombradas cláusulass espejo que seguimos reivindicando", detalla.

Por ello, este 18 de diciembre, Asaja participa en una gran manifestación en Bruselas para movilizarse por la, a su juicio, "situación insostenible" que provocará el descenso del presupuesto de la PAC. que podría llegar a un 33%. (si se aplicara la inflación), y "una entrada de productos de terceros países que no cumplen la misma normativa" que se exige a los agricultores y ganaderos de la UE.