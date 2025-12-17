Ubora desarrolla las primeras plantas fotovoltaicas de autoconsumo privadas en el aeropuerto de Málaga

Las compañías de alquiler de vehículos Europcar y Goldcar han ubicado instalaciones fotovoltaicas de alto rendimiento en sus sedes del aeropuerto de Málaga en un proyecto diseñado y ejecutado por la ingeniería malagueña Ubora, ubicada en el Parque Tecnológico de Andalucía (PTA).

"Es la primera vez en España que se instalan plantas fotovoltaicas para autoconsumo dentro del recinto de un aeropuerto por iniciativa privada, sin depender de proyectos impulsados por Aena. Ambas compañías han apostado por generar su propia energía limpia en uno de los entornos más sensibles y transitados del país asegurándose el suministro eléctrico bajo cualquier circunstancia gracias a un completo sistema de respaldo que incluye baterías y un grupo electrógeno", explican en la empresa Ubora.

La firma, especializada en sistemas fotovoltaicos, aerotermia, climatización, ventilación y domótica, señala que el principal desafío para llevar a cabo este proyecto no ha sido técnico ni económico, sino de seguridad aérea.

Evitar reflejos para los pilotos

"La posibilidad de que los paneles solares generasen reflejos molestos o deslumbramientos sobre pilotos y controladores era una preocupación crítica en un entorno de máxima sensibilidad como un aeropuerto internacional, que además está regulado por la propia normativa de Aena", señalan.

Para resolver esta cuestión, Ubora Solar realizó estudios de deslumbramiento aeronáutico siguiendo los criterios de la Federal Aviation Administration (FAA) y de la Agencia Europea de Seguridad Aérea (EASA). Estos análisis evaluaron exhaustivamente todos los escenarios: desde las trayectorias de aproximación y despegue hasta la visibilidad desde la torre de control y los servicios de emergencia, produciendo como resultado un modelo en 3D con la localización, orientación e inclinación adecuados para evitar problemas de seguridad aérea.

Las plantas fotovoltaicas diseñadas por Ubora para Europcar y Goldar en el aeropuerto de Málaga. / L. O.

"Las conclusiones fueron claras: los paneles instalados no generan reflejos que puedan comprometer la seguridad aérea. Los valores de luminancia registrados se situaron muy por debajo del umbral de 20.000 cd/m² fijado por la normativa europea y, además, cualquier posible reflejo coincide con la posición del sol, quedando enmascarado por su propio brillo (“sun masking”), lo que lo hace imperceptible para el ojo humano", detalla Ubora.

"Este estudio confirma que las energías renovables pueden integrarse en entornos críticos como los aeropuertos sin ningún riesgo operativo. Nuestro objetivo es garantizar siempre la máxima seguridad al tiempo que impulsamos un modelo energético más sostenible", destaca Carlos De Las Heras, CEO de Ubora Solar.

Ahorro energético

Más allá del reto técnico, las instalaciones permitirán a Europcar y Goldcar reducir drásticamente su dependencia de la red eléctrica y obtener ahorros de varios millones de euros en su vida útil. En términos ambientales, evitarán la emisión de más de 50 toneladas de CO₂ al año, equivalente a plantar más de 10.000 árboles o a dejar de recorrer más de 1,6 millones de kilómetros en coche convencional

Con sede en el Málaga TechPark y delegaciones en Almería y Jaén, Ubora ha ejecutado ya más de 1.000 instalaciones en los últimos cinco años. Su propuesta abarca todo el ciclo de vida de los proyectos —desde la ingeniería y la instalación hasta la legalización, el mantenimiento y la monitorización continua—, incorporando diagnósticos en tiempo real y optimización basada en inteligencia artificial.

Ubora integra protocolos de reciclaje, uso de materiales locales y acuerdos con fundaciones medioambientales para la restauración de ecosistemas.