La UMA aumenta su presupuesto un 7,4%, hasta los 345 millones de euros

La Universidad de Málaga (UMA) ha presentado este miércoles en Consejo de Gobierno un presupuesto para 2026 superior a 345 millones de euros, con un incremento del 7,4% respecto al ejercicio anterior. Este jueves deberá ser ratificado por el Consejo Social, según establece la normativa vigente.

Las cuentas se han diseñado en un contexto "de contención del gasto, ajustando de manera realista los ingresos a las necesidades de ejecución, con el objetivo de consolidar la sostenibilidad financiera de la institución", han indicado desde la UMA en una nota.

El rector, Teodomiro López, ha valorado el presupuesto, al considerar que representa "un avance significativo" para la institución. Según ha dicho, "esta mejora permitirá reducir la brecha con otras universidades andaluzas en financiación por estudiante y aumentar el peso de la UMA en el conjunto del sistema universitario andaluz, alcanzando el 14,1%".

"Con estas cuentas, la Universidad de Málaga dispondrá de un presupuesto más equilibrado y sostenible, lo que reforzará nuestra capacidad para "hacer política universitaria de calidad", ha añadido López, quien ha destacado que la institución estará "mejor preparada para afrontar los retos económicos, académicos y sociales de los próximos años, para consolidar nuestro papel como referente educativo y científico para Málaga y su provincia".

El presupuesto 2026 se formula en un contexto "marcado por el remanente de tesorería no afectado negativo desde 2022 y por la deuda acumulada con empresas constructoras en ejercicios recientes". Para afrontar la situación, han recordado, la Junta de Andalucía concedió en 2024 un préstamo extraordinario, vinculado al Plan de Ajuste 2025-2027, "que establece una senda de corrección del déficit estructural y permite avanzar hacia un funcionamiento económico más equilibrado".

Además, han indicado, el Modelo de Financiación de las Universidades Públicas Andaluzas 2023-2027 y el Proyecto de Ley del Presupuesto de la Comunidad Autónoma para 2026 "determinan el marco de recursos disponible para la institución".

Distribución del presupuesto

Desde la UMA, han precisado que el grueso del presupuesto corresponde al funcionamiento institucional, que asciende a 277,9 millones de euros, distribuidos en 237,1 millones para personal, 32,9 millones para gestión y administración, y 7,8 millones para infraestructuras y mantenimiento.

A ello se suman más de 67 millones para políticas universitarias, con 14,2 millones destinados a estudiantes y vida universitaria, 7,1 millones a docencia y oferta académica, 39,1 millones a investigación y 6,8 millones para internacionalización. "Estas inversiones permiten sostener las áreas que articulan la actividad académica y proyectan el impacto social y científico de la universidad", han apuntado.

Han indicado que en 2025, la UMA ha recibido "una financiación de 379,04 euros menos por estudiante respecto a la media de las universidades públicas andaluzas". "Esta desviación respecto a la media hace que la UMA haya dejado de ingresar 13,93 millones de euros en 2025", han asegurado. Sin embargo, este déficit de financiación respecto a la media se ha reducido en un 25% con respecto a 2024, el cual ascendía a 18,62 millones de euros.

Entre otros asuntos en el orden del día, en materia de personal docente e investigador, se aprobaron nombramientos de colaboradores honorarios, licencias superiores a tres meses para docencia e investigación, y la composición de la comisión de formación del profesorado.

También se discutieron modificaciones en los Reglamentos de Trabajo Fin de Grado de las facultades de Ciencias y de Psicología y Logopedia, así como cambios en la adscripción de diversas asignaturas y prácticas externas en grados y másteres. En investigación, se propuso la creación de Unidades de Investigación para cumplir con la normativa de convocatorias de excelencia y potenciar la producción científica de la universidad.

Por último, se presentaron diversos asuntos de trámite, entre ellos información sobre convenios y procesos electorales, aprobación de calendarios laborales y días inhábiles 2026, el nombramiento de miembros del Comité Asesor Internacional de la Escuela de Doctorado, y la creación de la empresa Albor Space S.L.