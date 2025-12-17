Los vecinos de la Cruz del Humilladero reclaman el uso social de la antigua prisión

Movimiento por la Antigua Prisión (MAP), la plataforma vecinal, pedirá esta tarde a las 18 horas al Ayuntamiento la conversión de la antigua prisión en un centro cívico, además de en un centro para la Memoria Democrática, tal y como acordaron todos los grupos políticos, incluido el Partido Popular, en abril de 2009, cuando respaldaron una moción de Izquierda Unida.

Como recuerda Carlos Flores, músico de 25 años, vecino del barrio y miembro de la plataforma, en el año 2009, cuando se cerró la prisión provincial, "ya el Ayuntamiento dio el visto bueno a que fuera un centro social comunitario".

Sin embargo, lamentó, "ahora en 2025 nos llega la noticia de que se quiere privatizar, transformar este centro público en un centro de estudios privado", en relación con la oferta de la Universidad privada Alfonso X el Sabio, de instalar en la antigua prisión un centro de Formación Profesional.

Carlos Flores, de Movimiento por la Antigua Prisión, esta mañana delante de la vieja cárcel de la Cruz del Humilladero. / A.V.

Por este motivo, explicó, la movilización de esta tarde pretende "dar visibilidad" a esta reclamación, que a su juicio siguen desconociendo muchos vecinos. A este respecto dijo estar "seguro" de que si los vecinos tuvieran "potestad de decisión no estarían de acuerdo con las políticas que se toman".

Carlos Flores también lamentó el "secretismo" con el que se está llevando esta oferta privada y concluyó que lo que pretende el equipo de gobierno "es implementar el modelo de ciudad que lleva implementando durante años que es privatizar y convertir Málaga en una ciudad dormitorio, con dos sectores: o bien estudiantes o turistas, o bien hostelería y sector servicios; pero que no haya espacio para que los vecinos puedan desarrollarse, que sólo exista el concepto de trabajo".

Para el portavoz de MAP, la llegada de un centro privado de FP "sería una pérdida a muchísimos niveles, tanto para los vecinos como para los malagueños en general; si esto es una lucha por vender la ciudad, es una caída más".

Como recalcó, además del centro social y cultural, la plataforma ciudadana quiere que quede muy presente su carácter de Lugar de Memoria Democrática y que cuente con un centro sobre este aspecto.

En este sentido se preguntó, en caso de que saliera adelante la propuesta privada, en qué parte de la prisión y de qué forma se desarrollaría este espacio.

PIntadas de protesta al pie de la antigua prisión provincial, en la Cruz del Humilladero, esta mañana. / A.V.

Con respecto al contenido específico del centro ciudadano y cultural, indicó que se trata de una decisión que deben tomar los vecinos, y también abogó porque sean estos los que lo gestionen, y no como ocurre en edificios históricos como La Térmica, la antigua Casa de la Misericordia. En todo caso, sí mencionó algunas propuestas ya apuntadas en reuniones por vecinos como un huerto urbano o una biblioteca.

Un concurso de empresas

En la comisión de Urbanismo de octubre pasado, el equipo de gobierno se opuso a una moción de Con Málaga que pedía el uso social y cultural de este espacio. La concejala de Urbanismo, Carmen Casero, defendió la colaboración público privada, "algo que es legal", y recordó que, este año, la Universidad Alfonso X el Sabio había otorgado 18 becas a estudiantes malagueños.

De cualquier forma, Carmen Casero informó de que la Gerencia de Urbanismo estaba preparando "un pliego de concesión, en colaboración público privada, para que se implante un centro de FP que ganará el que gane el concurso, y al que se pueden presentar tantas empresas como quieran".

El concurso, precisó, llevaría aparejada "la rehabilitación del edificio, que puede rondar los 25 millones", así como un espacio, "para que todo el mundo pueda conocer la historia de la cárcel con respeto y rigor". Además, anunció, habrá un "programa de becas para atender a personas que no puedan atender esa formación".

No es la primera vez que el Ayuntamiento negocia con una universidad privada: en 2012, el año de la cesión por la Administración central de este equipamiento al Ayuntamiento, ya se interesó por ella la Universidad Católica de Murcia.

En declaraciones entonces a La Opinión De la Torre manifestaba el interés de esta universidad y con respecto al edificio destacaba que no tenía "interés arquitectónico", aunque planteaba que se mantuviera "la fachada como recuerdo". Finalmente, hace unos días la Gerencia Municipal de Urbanismo le ha otorgado protección arquitectónica de II grado.