Videojuego
La start-up malagueña Novelingo celebra los 130 años de cine español con el videojuego Tómbola
Tómbola, un videojuego intuitivo impulsado por Fundación Unicaja y Málaga Techpark, permite a los usuarios poner a prueba sus conocimientos cinematográficos a través de rondas cerradas o un modo infinito de juego
Gloria Pérez
Patrimonio, arte y divulgación se materializan en un videojuego intuitivo que da vida a Tómbola, un trivial con el que aprender sobre la cinematografía española. La start-up malagueña Novelingo, impulsada por Fundación Unicaja y Málaga Techpark, homenajea con esta aplicación a la gran pantalla por sus 130 años de historia.
Una suma de 1.896 preguntas con múltiples respuestas hacen guiño al año en que tuvo lugar la primera proyección cinematográfica en España. Películas inolvidables, mujeres directoras, visibilidad LGTBIQ+, etapas históricas y mucha identidad son solo algunas de las categorias con las que ponerse a prueba a uno mismo o retar a amigos.
Modos de juego
Novelingo acerca la cultura a las nuevas audiencias a través de la formación y la tecnología creativa. El modo de juego clásico consiste en rondas cerradas donde los aciertos construyen la puntuación final. ¿El modo infinito? Un reto continuo con el que aprender, mejorar y desbloquear logros.
El trivial se puede disfrutar en todas las lenguas cooficiales del Estado y en inglés.
Homenaje visual y sonoro
Daniel Cañete, CEO de Novelingo, ha destacado la labor de quienes han aportado diseño y sonido al proyecto. La ilustraciones son originales de Sergio Cerón y pretenden recordar a la "estética clásica" del cine español. El compás del juego lo llevas cada usuario al ritmo de la banda sonora compuesta por Fran Verdugo.
El videojuego Tómbola cuenta con la financiación de la Unión Europea y del Ministerio de Cultura y puede disfrutarse desde hoy 17 de diciembre y puede descargarse de manera gratuita desde las principales plataformas móviles.
