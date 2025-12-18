Calendario laboral 2026 de Málaga: todos los festivos y puentes que habrá

Se acaba el año, comienzan las vacaciones y también llega un nuevo calendario laboral. Según el Boletín Oficial del Estado (BOE), el Calendario Laboral de 2026 contará con ocho festivos de ámbito nacional y cuatro días festivos sustituibles. A ese listado se añaden los festivos autonómicos y dos jornadas de carácter local, que varían según el municipio.

Calendario laboral

El calendario de festivos de 2026 arranca con dos fechas señaladas muy seguidas: el jueves 1 de enero, por Año Nuevo, y el martes 6 de enero, por la Epifanía del Señor. A partir de ahí, el año incluye otras jornadas no laborables repartidas entre festivos nacionales y autonómicos: el 28 de febrero (sábado), Día de Andalucía.

La Semana Santa de 2026 será del 29 de marzo al 5 de abril, por lo que el 2 y el 3 de abril serán festivos al coincidir con Jueves Santo y Viernes Santo.

El resto de fechas destacadas del año se reparten así: el 1 de mayo (viernes), Fiesta del Trabajo; el 15 de agosto (sábado), Asunción de la Virgen (al caer en sábado, no generará puente); el 12 de octubre (lunes), Fiesta Nacional de España; el 2 de noviembre (lunes), Todos los Santos; el 7 de diciembre (lunes), Día de la Constitución Española; el 8 de diciembre (martes), Día de la Inmaculada Concepción; y el 25 de diciembre (viernes), Navidad.

Calendario laboral 2026 de Málaga. / C.L

A esas doce fechas se añaden los dos festivos locales que cada ayuntamiento debe proponer a la Consejería de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo.

En Málaga capital, lo habitual es que se elijan el 19 de agosto, coincidiendo con la Feria, y el 8 de septiembre, día de la patrona, la Virgen de la Victoria.

Los puentes de 2026

En cuanto a los fines de semana largos, habrá varias oportunidades destacadas. El 1 de mayo, al caer en viernes, se enlaza de forma natural con el fin de semana. También habrá puente gracias al lunes 12 de octubre, que permite ampliar el descanso. A estas opciones se suman el lunes 2 de noviembre (tras el festivo de Todos los Santos) y el lunes 7 de diciembre, ya que el Día de la Constitución cae en domingo.

Los descansos más amplios del año serán los de cuatro días: por un lado, Semana Santa, con Jueves y Viernes Santo (2 y 3 de abril) unidos al fin de semana; y, por otro, el tramo de Constitución e Inmaculada, con lunes 7 y martes 8 de diciembre enlazados con el fin de semana.

Además, Navidad caerá en viernes (25 de diciembre), lo que deja también un fin de semana largo de tres días.