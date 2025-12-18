Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
ApuñalarGordoCalendario laboralAcoso en AlgecirasAguaSuministroRadar TorremolinosPitufosVuelta a España
instagramlinkedin

Calendario laboral

Calendario laboral 2026 de Málaga: todos los festivos y puentes que habrá

De cara al próximo año, se prevé un total de 14 festivos en la provincia entre los nacionales, autonómicos y locales

El calendario laboral de 2026 prevé un total de 12 festivos comunes, a los que se le suman dos autonómicos y locales.

El calendario laboral de 2026 prevé un total de 12 festivos comunes, a los que se le suman dos autonómicos y locales. / La Opinión

Chaima Laghrissi

Chaima Laghrissi

Málaga

Se acaba el año, comienzan las vacaciones y también llega un nuevo calendario laboral. Según el Boletín Oficial del Estado (BOE), el Calendario Laboral de 2026 contará con ocho festivos de ámbito nacional y cuatro días festivos sustituibles. A ese listado se añaden los festivos autonómicos y dos jornadas de carácter local, que varían según el municipio.

Calendario laboral

El calendario de festivos de 2026 arranca con dos fechas señaladas muy seguidas: el jueves 1 de enero, por Año Nuevo, y el martes 6 de enero, por la Epifanía del Señor. A partir de ahí, el año incluye otras jornadas no laborables repartidas entre festivos nacionales y autonómicos: el 28 de febrero (sábado), Día de Andalucía.

La Semana Santa de 2026 será del 29 de marzo al 5 de abril, por lo que el 2 y el 3 de abril serán festivos al coincidir con Jueves Santo y Viernes Santo.

El resto de fechas destacadas del año se reparten así: el 1 de mayo (viernes), Fiesta del Trabajo; el 15 de agosto (sábado), Asunción de la Virgen (al caer en sábado, no generará puente); el 12 de octubre (lunes), Fiesta Nacional de España; el 2 de noviembre (lunes), Todos los Santos; el 7 de diciembre (lunes), Día de la Constitución Española; el 8 de diciembre (martes), Día de la Inmaculada Concepción; y el 25 de diciembre (viernes), Navidad.

Calendario laboral 2026 de Málaga.

Calendario laboral 2026 de Málaga. / C.L

A esas doce fechas se añaden los dos festivos locales que cada ayuntamiento debe proponer a la Consejería de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo.

En Málaga capital, lo habitual es que se elijan el 19 de agosto, coincidiendo con la Feria, y el 8 de septiembre, día de la patrona, la Virgen de la Victoria.

Los puentes de 2026

En cuanto a los fines de semana largos, habrá varias oportunidades destacadas. El 1 de mayo, al caer en viernes, se enlaza de forma natural con el fin de semana. También habrá puente gracias al lunes 12 de octubre, que permite ampliar el descanso. A estas opciones se suman el lunes 2 de noviembre (tras el festivo de Todos los Santos) y el lunes 7 de diciembre, ya que el Día de la Constitución cae en domingo.

Los descansos más amplios del año serán los de cuatro días: por un lado, Semana Santa, con Jueves y Viernes Santo (2 y 3 de abril) unidos al fin de semana; y, por otro, el tramo de Constitución e Inmaculada, con lunes 7 y martes 8 de diciembre enlazados con el fin de semana.

Además, Navidad caerá en viernes (25 de diciembre), lo que deja también un fin de semana largo de tres días.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Málaga eleva a fase de emergencia el Plan ante el riesgo de inundaciones por las fuertes lluvias
  2. Un yacimiento arqueológico romano amenaza con retrasar la obra del metro de Málaga en la calle Hilera
  3. La Asociación de Vecinos de Pedregalejo se concentrará este sábado contra el muelle-paseo de Astilleros Nereo
  4. Málaga, en alerta amarilla por lluvias: la Aemet informa de las previsiones
  5. La casa del Grinch está en Málaga: así es el poblado navideño con castillos hinchables, talleres y karts
  6. Fuertes lluvias y rayos sorprenden a Málaga capital: más de 40 litros por metro cuadrado en la provincia
  7. La Borrasca Emilia traerá una DANA a Málaga y la Aemet activa ya la alerta amarilla
  8. El edificio que alberga el hotel Room Mate Valeria de Málaga cambia de propietario

David, vecino de Alhaurín de la Torre, detenido en Sevilla por el asesinato de una mujer con 480 puñaladas

David, vecino de Alhaurín de la Torre, detenido en Sevilla por el asesinato de una mujer con 480 puñaladas

Calendario laboral 2026 de Málaga: todos los festivos y puentes que habrá

Calendario laboral 2026 de Málaga: todos los festivos y puentes que habrá

El Gordo de Navidad: el premio ya no llega para comprar una vivienda media en Málaga capital

El Gordo de Navidad: el premio ya no llega para comprar una vivienda media en Málaga capital

Recuperan 9.200 € que un vecino de Málaga invirtió en una plataforma cripto fraudulenta tras enamorarse de una falsa ejecutiva

Fuengirola ya es de Récord Guinness: así ha conseguido hacer 2.344 pizzas en apenas cinco horas

Fuengirola ya es de Récord Guinness: así ha conseguido hacer 2.344 pizzas en apenas cinco horas

Despedir a tu mascota en casa: la eutanasia a domicilio, la nueva alternativa que nace en Málaga

Despedir a tu mascota en casa: la eutanasia a domicilio, la nueva alternativa que nace en Málaga

¿Cuánto se gastan los malagueños en décimos? Málaga frente a Andalucía y España

¿Cuánto se gastan los malagueños en décimos? Málaga frente a Andalucía y España

La Diputación asume el coste para que los exámenes del carnet de conducir se sigan haciendo en Ronda y Antequera

La Diputación asume el coste para que los exámenes del carnet de conducir se sigan haciendo en Ronda y Antequera
Tracking Pixel Contents