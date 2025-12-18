Empresarios
Un convenio entre la Cámara de Comercio y Málaga Comercio busca reforzar la competitividad en la provincia
El acuerdo se enfocará en la innovación y la digitalización, ofreciendo herramientas para que las empresas se adapten a los nuevos retos
La Cámara de Comercio de Málaga y Málaga Comercio (Federación Provincial de Empresarios de Comercio y Servicios de Málaga) han firmado un convenio de colaboración con el objetivo de reforzar la competitividad, la innovación y la modernización del comercio en la provincia. El acuerdo fue suscrito por el presidente de la Cámara de Comercio de Málaga, José Carlos Escribano, y por la presidenta de Málaga Comercio, Lorena García
Se establece así un marco de cooperación para el desarrollo de acciones conjuntas en ámbitos clave como la innovación y digitalización del comercio, la elaboración de estudios sectoriales, el networking empresarial, la dinamización comercial y la formación específica dirigida al sector.
Asimismo, el convenio contempla la colaboración en iniciativas de certificación empresarial, acciones de información y promoción, así como cualquier otra actividad que ambas entidades consideren de interés para el tejido comercial malagueño. Entre las actuaciones previstas se incluye también la cooperación en las actividades del Día del Comercio de Andalucía, que se celebrará el próximo 5 de febrero de 2026.
José Carlos Escribano destacó que este convenio apuesta por la innovación, la formación y la colaboración en un sector «estratégico». Por su parte, Lorena García ve un paso importante para seguir apoyando al comercio local. «Facilita herramientas y acciones que ayudan a las empresas a adaptarse a los nuevos retos del mercado», comentó.
Suscríbete para seguir leyendo
- Málaga eleva a fase de emergencia el Plan ante el riesgo de inundaciones por las fuertes lluvias
- Un yacimiento arqueológico romano amenaza con retrasar la obra del metro de Málaga en la calle Hilera
- La Asociación de Vecinos de Pedregalejo se concentrará este sábado contra el muelle-paseo de Astilleros Nereo
- El cielo de Málaga se tiñe de rojo y naranja intenso al amanecer: Aemet explica el fenómeno y descarta otras causas
- La Navidad en Málaga, al nivel de Nueva York: calle Larios entre las mejores del mundo
- Málaga, en alerta amarilla por lluvias: la Aemet informa de las previsiones
- La casa del Grinch está en Málaga: así es el poblado navideño con castillos hinchables, talleres y karts
- Fuertes lluvias y rayos sorprenden a Málaga capital: más de 40 litros por metro cuadrado en la provincia