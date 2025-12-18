Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Un convenio entre la Cámara de Comercio y Málaga Comercio busca reforzar la competitividad en la provincia

El acuerdo se enfocará en la innovación y la digitalización, ofreciendo herramientas para que las empresas se adapten a los nuevos retos

José Carlos Escribano y Lorena García, en la firma del acuerdo.

José Carlos Escribano y Lorena García, en la firma del acuerdo. / l.o.

La Opinión

Málaga

La Cámara de Comercio de Málaga y Málaga Comercio (Federación Provincial de Empresarios de Comercio y Servicios de Málaga) han firmado un convenio de colaboración con el objetivo de reforzar la competitividad, la innovación y la modernización del comercio en la provincia. El acuerdo fue suscrito por el presidente de la Cámara de Comercio de Málaga, José Carlos Escribano, y por la presidenta de Málaga Comercio, Lorena García

Se establece así un marco de cooperación para el desarrollo de acciones conjuntas en ámbitos clave como la innovación y digitalización del comercio, la elaboración de estudios sectoriales, el networking empresarial, la dinamización comercial y la formación específica dirigida al sector.

Asimismo, el convenio contempla la colaboración en iniciativas de certificación empresarial, acciones de información y promoción, así como cualquier otra actividad que ambas entidades consideren de interés para el tejido comercial malagueño. Entre las actuaciones previstas se incluye también la cooperación en las actividades del Día del Comercio de Andalucía, que se celebrará el próximo 5 de febrero de 2026.

José Carlos Escribano destacó que este convenio apuesta por la innovación, la formación y la colaboración en un sector «estratégico». Por su parte, Lorena García ve un paso importante para seguir apoyando al comercio local. «Facilita herramientas y acciones que ayudan a las empresas a adaptarse a los nuevos retos del mercado», comentó.

