¿Cuántas veces ha tocado la Lotería de Navidad en Málaga?: del primer Gordo a los más recientes

La suerte tardó 30 años en llegar a la capital malagueña, la primera vez que celebró ser ganadora del primer premio de la Lotería de Navidad fue en 1842, este privilegiado décimo fue el 05.228. Tuvo que pasar casi medio siglo para que El Gordo volviese a caer en la ciudad, en 1889 con el 45.400.

Desde entonces, Málaga se ha convertido en una de las diez provincias más agraciadas por este sorteo, según los datos de la Sociedad Estatal de Loterías y Apuestas del Estado (Selae). El año pasado Madrid y Logroño fueron las grandes receptoras de este sorteo, aunque la suerte que se llevó Málaga también fue grande. El sorteo repartió 2.924.000 millones de euros en la provincia.

Los casi tres millones estuvieron distribuidos entre partes del segundo (40014), del tercero (11840), un cuarto (77768) y un quinto (74778). En la Lotería La Piedad se vendió el segundo premio (40014) y en 2022 también vendió El Gordo.

Los últimos dos Gordos que cayeron en Málaga

Desde 2023 no cae el Gordo en la provincia. Una edición que repartió 2.590 millones de euros en premios. En Málaga el primer premio trajo 2,8 millones de euros. A esto se suma los 495.000 euros acumulados entre los cinco quintos premios y un décimo de un segundo premio.

El número ganador (88.008) repartió suerte en seis administraciones, cuatro en la capital y dos en Benalmádena y Ronda. La administración de la calle Almería repartió 400.000 euros de Gordo en la barriada de El Palo.

MLG 22-12-2023.-Celebración del 1º premio de la Lotería de Navidad, en la administración La Gata Loca-ÁLEX ZEA. LOTERÍA NAVIDAD 2023 / Alex Zea / LMA

La suerte acogió a Málaga dos años seguidos. En 2022, el Gordo dejó 1,6 millones de euros en la provincia con tan solo cuatro décimos vendidos. El 05490 aterrizó en cuatro administraciones de la provincia de Málaga con un importante pellizco en uno de los Gordos más repartidos de los últimos años.

En concreto en dos de la capital, Duque de Rivas, 2 en El Molinillo y Domingo de Orueta, 14, en La Princesa, así como en las administraciones de Paseo del Colorado, 20 (Torremolinos) y calle Agua, 7 (Villanueva del Trabuco).

Las veces que ha caído El Gordo en Málaga desde 1812

En los más de 200 años que se lleva celebrando la Lotería de Navidad el primer premio ha caído en Málaga un total de 12 veces. En 1842 fue la primera vez con el décimo 05.228. En el año 1889 fue el número 45.400 el que trajo fortuna.

Los millones fueron repartidos cinco veces más en el siglo XX. En 1938 (22.655); 1951 (02.704); 1967 (43.758); 1982 (21.515) y 1998 (21.856). Málaga no vuelve a recibir un pellizco del primer premio hasta casi 15 años más tarde. En 2012 dos décimos del 76.058 distribuyen 800.000 euros.

Estos fueron vendidos por terminal en un despacho de loterías en el barrio de Portada Alta y en el centro comercial Guadalmina de Marbella.

Celebración de la dueña de la administración Los Jazmines. LOTERÍA NAVIDAD / ÁLEX ZEA / LMA_EXTERNAS

Cinco años después, en 2017, El Gordo 71198 dejó 140 millones en Málaga. La fortuna no tardó en volver a llegar, en 2018 volvió a caer el primer premio en la provincia con el décimo 03347.

El número fue vendido en 16 administraciones de la provincia. Las dos última veces que el premio tocó en la provincia malagueña también fue de manera consecutiva, en 2022 y 2023.

Habrá que esperar hasta este lunes 22 de diciembre para saber si la suerte vuelve a sonreírle a Málaga, con una lluvia de millones.