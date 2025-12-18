¿Cuánto se gastan los malagueños en décimos? Málaga frente a Andalucía y España

La Lotería de Navidad vuelve a calentar la campaña en Málaga a pocos días del sorteo del 22 de diciembre. Con las administraciones ya en plena recta final de ventas, la provincia encara esta cita marcada en rojo en el calendario con una consignación total de 106.910.000 euros y 534.550 billetes.

Según la estimación por habitante de la Sociedad Estatal de Loterías y Apuestas del Estado (Selae). En ese contexto, el gasto previsto por persona en Málaga se sitúa en 60,29 euros, una cifra que se mueve por debajo de la media andaluza y de la nacional.

El dato malagueño queda por debajo de la media andaluza, situada en 64,05 euros por habitante, y también de la media nacional, que alcanza los 76,08 euros por persona. En el conjunto de Andalucía, la previsión apunta a un gasto global de 552 millones de euros y 2.760.254 billetes, según el Selae.

Este año se gastará de media en Andalucía es 3,04 euros superior a la registrada el año pasado / Álex Zea

En comparación con el año pasado, la cifra media prevista en Andalucía crece: este 2025 se estiman 64,05 euros, lo que supone 3,04 euros más que en 2024, cuando se situó en 61,01 euros. En cualquier caso, desde Selae recuerdan que se trata de una estimación y que el dato definitivo se conocerá una vez se contabilicen las devoluciones de boletos no vendidos al cierre de la campaña.

Gasto por provincias: así queda el reparto

Por provincias, Sevilla será la que más gaste en Andalucía en este sorteo, con una consignación de 116.512.800 euros, un gasto medio de 59,21 euros por habitante y un total de 582.564 billetes.

Después de Málaga, Granada aparece como la tercera provincia andaluza que más gastará, con 73.035.400 euros, una media de 77,93 euros por habitante y 365.177 billetes. En cuarta posición se sitúa Cádiz, con 69.241.800 euros, un gasto medio de 55,20 euros y 346.209 billetes.

A continuación, Almería es la quinta provincia andaluza por consignación para el sorteo de 2025, con 59.189.800 euros, es decir, 77,57 euros por habitante y 295.949 billetes. Le sigue Córdoba, con 53.153.600 euros, lo que equivale a 68,84 euros por habitante y 265.768 billetes.

En la parte baja de la tabla queda Jaén, en penúltima posición, con 50.940.800 euros, un gasto medio por habitante de 82,34 euros y 254.704 billetes. Por último, Huelva es la provincia que menos gastará, con 23.066.600 euros, una media de 43,24 euros por habitante y 115.333 billetes.