Para qué te da el Gordo de Navidad en Málaga: desde un piso en El Palo a una casa en Churriana

La cercanía del Sorteo Extraordinario de Navidad de la Lotería Nacional vuelve a llenar de ilusión y deseos a todos los malagueños y el resto de ciudadanos del país, que ven en los 400.000 euros del Gordo una oportunidad para tapar agujeros, mejorar su situación económica o, en muchas ocasiones, adquirir una vivienda.

Sin embargo, estos 400.000 euros del primer premio no llegarán íntegros al ganador, sino que el 20% de ellos irá destinado a Hacienda, lo que deja una cuantía de 328.000 euros después de impuestos.

¿Da para comprar vivienda en 2025? Así está el mercado en Málaga

Ante esta cifra, muchos se preguntan si con ese ingreso extraordinario podrán adquirir una vivienda en el panorama actual, con los precios en una constante subida que dificultan sobremanera la adquisición de una propiedad.

Y es que la situación ha cambiado notablemente en los últimos años, pues mientras que en los años 80 el premio era de 25 millones de pesetas y servía para comprar cuatro casas y tres coches, en 2002 el Gordo era de 200.000 euros y permitía adquirir una vivienda y dos coches.

Sin embargo, en la actualidad, con el doble de premio, 400.000 euros, apenas se puede adquirir una o ninguna vivienda, según la provincia y zona de la que se trate.

Precio medio del metro cuadrado en Málaga

En el caso de Málaga, para saber en qué barrios y distritos se podría adquirir un inmueble con esos 328.000 euros reales de premio, se puede tomar como referencia los precios de la vivienda del último mes registrado, el de noviembre, publicado por el portal inmobiliario Idealista.

Tal y como explica la entidad, en noviembre de este año, el precio medio por metro cuadrado en la ciudad de Málaga era de 3.618 euros, algo inferior al más alto hasta la fecha, el registrado en octubre de este 2025 con 3.652 euros el metro cuadrados.

Imagen de archivo de viviendas / .

Esta cifra dista mucho de la que había diez años antes, en noviembre de 2015, cuando este dato se situaba en la mitad, en 1.573 euros el metro cuadrado, o, incluso, cinco años antes, en noviembre de 2020, cuando el precio era de 2.108 euros por metro cuadrado.

Cuánto cuesta un piso de 90 m² en Málaga con los precios actuales

Si se tiene en cuenta que la media del tamaño de la vivienda en España es de unos 90 metros cuadrados, esto dejaría un precio medio en Málaga en general de 325.620 euros, cerca del límite de la cuantía del premio de la Lotería de Navidad.

Pero este precio no es unitario en todos los distritos, sino que varía mucho en función de la localización de la vivienda. De ese modo, los precios más bajos por metros cuadrado se encuentra en Ciudad Jardín, con 2.488 euros, lo que deja el precio por un piso de 90 metros en 223.920 euros.

Barrios de Málaga donde el Gordo sí alcanza para comprar vivienda

Otra de las zonas en las que sí se podría adquirir una vivienda con el Gordo de Navidad sería Churriana, con 2.836 euros el metro cuadrado, es decir, unos 255.240 euros de media por una vivienda de 90 metros cuadrados.

Tras esto se encuentra Cruz de Humilladero, con 3.141 euros por metro cuadrado, unos 282.690 euros un piso de 90 metros; seguido de Bailén-Miraflores, con 3.154 euros el metro cuadrado, unos 283.860 euros por vivienda media.

Entre las opciones de los ganadores también se encuentran las viviendas de Carretera de Cádiz con 3.543 euros el metro cuadrado, unos 318.870 euros por piso.

Dónde no llega para 90 m²: Teatinos y Centro

En las zonas en las que sería imposible adquirir una vivienda de 90 metros cuadrados sería en Teatinos, con 3.675 euros por metro cuadrado, es decir, 330.750 euros, que excede ligeramente lo que recibirá el ganador del Gordo.

Lo mismo ocurre con la zona de Martiricos-La Roca, que se encuentra a 3.711 euros el metro cuadrado, con una media de 333.990 euros por piso.

Las zonas más caras de Málaga se encuentran en el propio Centro, con 4.118 euros el metro cuadrado y pisos de unos 370.620 euros los 90 metros; o Málaga Este, con 4.737 euros el metro cuadrado, unos 426.330 euros por cada piso de 90 metros.

Imagen de archivo de viviendas / .

Pero esta es la media que se puede hallar de toda la oferta de vivienda de cada zona, lo que hace que la búsqueda real de los "chollos" inmobiliarios cueste algo más encontrar, aunque aún es posible.

Ejemplos reales de viviendas por debajo de 328.000 € en Málaga

Así, a día de hoy se podría adquirir un piso en Cruz de Humilladero por 265.000 euros con tres habitaciones y 75 metros cuadrados, un chalet en Campanillas por 284.900 euros con dos habitaciones y 169 metros cuadrados, o un estudio de 54 metros cuadrados en el Centro por 183.000 euros.

También en el Centro se puede encontrar un piso de 57 metros cuadrados por 294.900 euros.

Viviendas que sí se pueden comprar con el premio de Navidad

A esto se suman un piso de 75 metros cuadrados y tres habitaciones por 275.000 euros en El Palo, en Málaga Este, o una vivienda de tres habitaciones y 75 metros cuadrados en Martiricos-La Roca por 290.000 euros.

Entre la oferta inmobiliaria que se encuentra en la actualidad en Málaga capital que no supera el valor del premio de la Lotería de Navidad destaca también un piso en Ciudad Jardín por 199.000 euros con 79 metros cuadrados y tres habitaciones, aunque con necesidad de reformar.

Imagen de archivo de viviendas / EUROPA PRESS - Archivo

Además, se puede encontrar un dúplex en Churriana con dos habitaciones y 63 metros cuadrados por 220.000 euros, o un chalet adosado en la misma zona con cuatro habitaciones y 124 metros cuadrados por 295.000 euros.