Despedir a tu mascota en casa: la eutanasia a domicilio, la nueva alternativa que nace en Málaga

Durante años, el final de vida de las mascotas se ha vivido casi exclusivamente en clínicas veterinarias. Un momento íntimo y emocional que, en muchos casos, se resolvía con poco tiempo y en un entorno poco familiar.

Sin embargo, cada vez más familias buscan despedirse de sus amigos peludos en la intimidad de su hogar, priorizando la calma, el tiempo y la cercanía.

La eutanasia a domicilio comienza es una alternativa que ya comienza a consolidarse como una opción para quienes buscan evitar el estrés del traslado y ofrecer a sus mascotas un final en el entorno donde han pasado su vida.

Málaga ha sido uno de los puntos de partida de este cambio. Con el fin de ofrecer un bienestar emocional tanto del animal como de su familia nace 'After Life Vets', un servicio veterinario especializado en eutanasia en el hogar.

After Life Vets ha atendido ya a más de 500 familias. / After Life Vets

La iniciativa surgió en 2022, tras la experiencia profesional de su fundador en Reino Unido, donde la eutanasia a domicilio forma parte habitual del abordaje veterinario del final de vida: “En España yo no conocía a nadie que ofreciera ese servicio de forma exclusiva y especializada, entonces me lancé a especializarme y ofrecerlo en Málaga, de donde soy”, afirma Álvaro Narváez Godoy y el cargo fundador y CEO de After Life Vets.

Y desde su creación este servicio ya ha acompañado a más de 500 familias: “La demanda ha aumentado progresivamente en los últimos años”, asegura Narváez.

Cómo funciona After Life Vets

El servicio se apoya en un protocolo diseñado para reducir al máximo cualquier sufrimiento. El proceso comienza con una sedación profunda que permite que el animal se relaje completamente mientras permanece en su cama o manta, acompañado por su familia.

Solo cuando se está en un estado de calma total se procede al último paso, “siempre explicando previamente cada fase para que las personas sepan qué va a ocurrir”.

Familias que han optado por esta modalidad describen la experiencia como “más serena que la despedida en clínica”: “Poder despedirse sin prisas y en casa es uno de los aspectos más valorados. El proceso puede facilitar una vivencia menos abrupta del duelo”, indican.

El crecimiento de estos servicios refleja un cambio más amplio en la relación entre las personas y sus animales, cada vez más considerados miembros de la familia.

Esta acción se suma a las cosechadas a lo largo de los últimos años en Málaga, como la creación e inauguración del primer cementerio para animales del país o la reciente apertura de un hotel para perros.