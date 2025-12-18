Operación especial de tráfico: más de cinco millones de desplazamientos por carretera en Andalucía durante la Navidad

La Dirección General de Tráfico (DGT) pone en marcha este viernes, 19 de diciembre, y hasta el próximo seis de enero el dispositivo de medidas de regulación, ordenación y vigilancia en las carreteras andaluzas 'Operación Especial de Tráfico Navidad 2024 - 2025', que se desarrollará en tres fases coincidiendo con las festividades propias de estas fechas: Navidad, Fin de Año y Reyes, para lo que se prevén más de cinco millones de desplazamientos de largo recorrido por carretera en Andalucía.

Incremento en los desplazamientos

El período comprendido entre las mencionadas fechas espera un incremento en el número de desplazamientos por carretera motivado por la coincidencia en este espacio de tiempo de las fiestas navideñas, las celebraciones familiares y las vacaciones escolares y universitarias. Todo ello generará una serie de movimientos de vehículos de corto y largo recorrido, especialmente en los fines de semana y días festivos, con destino a segundas residencias, zonas de grandes centros comerciales, lugares donde practicar deportes de invierno o puntos atracción turística invernal, según ha enmarcado la DGT.

Para dar cobertura al gran número de desplazamientos y garantizar la seguridad en las carreteras andaluzas, la DGT ha establecido tres fases de vigilancia y control coincidiendo con las festividades propias de estas fechas. La primera fase de Navidad discurrirá entre este viernes y el jueves 25, para la que se prevén 1.878.800 desplazamientos. Así, la segunda fase, coincidiendo con Fin de Año, arrancará el viernes 26 y se extenderá hasta el jueves 1 de enero, que previsiblemente registrará 1.922.800 desplazamientos. Y, por último, la tercera fase, comenzará el viernes 2 y finalizará el martes 6 de enero, coincidiendo con la festividad de los Reyes Magos, donde se prevén 1.210.000 desplazamientos.

La DGT va a contar con la "máxima disponibilidad de sus medios humanos" / dgt

Las vías que se prevé soporten mayor carga de tráfico son la A-45, A-49, A-66, A-7, A-92, A-92M, AP y la red secundaria para el acceso a zonas turísticas de descanso y las de segunda residencia.

Totalidad de medios humanos

Este Operativo Especial de Trafico dará cobertura al número de desplazamientos que se producirán durante estos días, contando para ello con la "máxima disponibilidad de sus medios humanos", entre ellos agentes de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil, personal funcionario de los Centros de Gestión de Trafico, Patrullas de Helicópteros y personal encargado del mantenimiento de equipos y de la instalación de medidas en carretera; con vistas a "facilitar la movilidad y fluidez del tráfico, así como velar por su seguridad vial".

En Andalucía, desde los Centros de Gestión de Trafico con sede en Málaga y Sevilla, en servicio durante las 24 horas, se dará servicio antes, durante y después de cada operación especial, con un total de más de 60 funcionarios y personal técnico especializado que atienden las labores de supervisión, regulación e información.

La DGT velará también desde el aire por nuestra seguridad en esta Navidad. / DGT

Medios aéreos

Cabe enmarcar que se dispone de dos sedes de medios aéreos (helicópteros y drones) que cubren los principales itinerarios de Andalucia y que se centraran en aquellos puntos donde previsiblemente puedan producirse incidencias. Así, en vuelo se informará del estado de la circulación a los Centros de Gestión de Trafico y a la Agrupación de Tráfico.

Por su parte, la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil, realizará los servicios habituales de ayuda, asistencia y vigilancia del trafico, en la red interurbana de carreteras de la Comunidad, prestando especial atención a aquellas que previsiblemente van a soportar mayor número de desplazamientos.