David, vecino de Alhaurín de la Torre, detenido en Sevilla por el asesinato de una mujer con 480 puñaladas

David, un vecino de Alhaurín de la Torre de 31 años, ha sido detenido por el asesinato de una mujer en Sevilla, a la que asestó 480 puñaladas. Los hecho ocurrieron el pasado domingo, cuando la víctima, de 44 años y que tenía dos hijos, fue apuñalada en La Algaba (Sevilla) por el detenido. Al parecer el arrestado vivía en la misma vivienda que la víctima, que le había alquilado una habitación.

El arrestado se ensañó especialmente con la víctima del crimen, a la que asestó un número inusitado de puñadadas. La víctima, que tenía dos hijos y era una persona muy querida en la localidad sevillana, fue localizada en el interior de la vivienda y, según adelanta Diario de Sevilla, presentaba 480 heridas y varios hematomas.

¿Cuándo ocurrió el asesinato?

El trágico suceso tuvo lugar el pasado domingo, 14 de diciembre, a las 16.50 horas, cuando una mujer murió tras recibir varias puñaladas en su propio domicilio en la localidad de La Algaba. El Servicio de Emergencias 112 recibió el aviso de un testigo que alertaba de "una persona herida por arma blanca" en la calle Buganvilla, tal como informan desde este organismo.

La Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Guardia Civil en Sevilla centró la investigación en el entorno inmediato de la víctima tras el hallazgo del cuerpo con heridas de arma blanca. Pronto se empezó a buscar a David como presunto sospechoso, ya que había huido del lugar y se encontraba en paradero desconocido tras la comisión de los hechos.

Miembros de la Guardía Civil en el domicilio de la calle Buganvilla de La Algaba (Sevilla) donde ha aparecido esta mañana el cuerpo sin vida de una mujer de 44 años de edad. / Agencias

Detención de David

Fruto del dispositivo de búsqueda y la coordinación operativa, el supuesto autor fue localizado sobre las 18.30 de este lunes en Sevilla capital, siendo detenido por agentes de Policía Nacional. Se procedió al traspaso del detenido a la Guardia Civil para la instrucción de las diligencias y el esclarecimiento total de los hechos antes de su puesta a disposición judicial.

Descartados otros posibles sospechosos

Asimismo, precisó que tras el hallazgo del cadáver, el hijo menor de la víctima avisó a su padre, expareja de la mujer, que "se encontraba fuera". Más tarde, los agentes localizaron a la actual pareja de la víctima, que también estaba fuera, por lo que de igual forma se descartó su participación en los hechos.