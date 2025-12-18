MUCAC La Coracha homenajea a Rafael Pérez Estrada con la exposición 'Cómo batir la imaginación para que no se corte'

De sueños y vigilia, de luz y sombra, y de mucha realidad y ficción se envuelve la exposición colectiva 'Cómo batir la imaginación para que no se corte. Constelaciones en torno a Rafael Pérez Estrada', un recorrido sin ejes cronológicos por la vida y las 155 obras del escritor y poeta malagueño que se puede visitar a partir del 19 de diciembre en MUCAC La Coracha.

La exposición coincide con el 25 aniversario del fallecimiento de Pérez Estrada a través de un paseo por su literatura y las artes visuales. A un día de su apertura al público, el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, ha querido destacar el "inmenso" trabajo de Lidia Bravo y Carmen Juliá, las comisarias de la obra, quienes también han explicado las dificultades que han atravesado. "A veces nos hemos sentido un poco perdidas por si se va a entender la exposición, pero en esa búsqueda del norte es donde tenemos que perdernos", afirman.

Otras piezas de la muestra / Álex Zea

De la Torre ha hecho un alarde de cooperación institucional y ha calificado la exposición de "magnífica" y de "orgullo" para la ciudad de Málaga. Unas palabras a las que se ha sumado el director de la Agencia Pública para la gestión de la Casa Natal Pablo Ruiz Picasso, Luis Lafuente. "Se celebra la vigencia de un autor incalificable", se sincera.

Homenaje a Pérez Estrada

El proyecto pone de relieve la presencia de 19 artistas malagueños, estableciendo conexiones entre el legado de Pérez Estrada y la creación contemporánea desde las vanguardias artísticas hasta el siglo XXI. Concebida como un diccionario "desordenado", la muestra se vertebra en seis secciones con títulos escritos por el propio Pérez Estrada: Incineran al poeta para que sea nube; El ángel, el cómplice; Se reparan sueños; La palabra mar se compone de olas e Imaginación: las rutas.

Una imagen de la exposición del MUCAC La Coracha / Álex Zea

Figuras como Pablo Picasso, Federico García Lorca, Rafael Alberti, José Caballero, Benjamín Palencia o José Moreno Villa están presentes en el diálogo vanguardista del siglo XX y se amplían hacia otras genealogías creativas con la filosofía de María Zambrano, el surrealismo de Miró o Dalí, entre otros. La herencia potista, que fue el primer movimiento vanguardista español de posguerra, queda presente con Carlos Edmundo, Francisco Nieva, y otras figuras de relevancia.

Colaboración institucional

El proyecto cuenta con la colaboración de numerosas y prestigiosas instituciones, fundaciones y 40 colecciones públicas y privadas. Destaca también la colaboración de la Fundación Rafael Pérez Estrada. La inauguración oficial tendrá lugar mañana, viernes 19 de diciembre, y contará una performance de la coreógrafa y bailarina Luz Arcas, que se desarrollará en las salas de exposición.