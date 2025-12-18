Fuengirola ya es de Récord Guinness: así ha conseguido hacer 2.344 pizzas en apenas cinco horas

Fuengirola ya es de Récord Guinness. Un total de 25 cocineros venidos de todos los rincones del país y de Italia, capitaneados por el pizzero italiano Antonio Pucci, afincado en Fuengirola desde 2001, han hecho historia en el municipio malagueño tras conseguir crear 2.344 pizzas en líneas en un solo día.

"Hoy es un día histórico", señalaban los participantes que llenaron este miércoles el Paseo Marítimo Rey de España de ilusión, ganas y muchas pizzas para alcanzar un récord que buscaba destinar todo lo recaudado a la Asociación de Voluntarios de Oncología Infantil de Málaga (AVOI).

700 metros de pizzas en Fuengirola

Y así lo fue. Rodeados de decenas de vecinos que no querían perderse un día para recordar, los 25 pizzeros se emplearon a fondo para conseguir el máximo número de pizzas creadas en línea, para lo que necesitaron 700 metros de mesas y cinco hornos para su cocción.

Así arrancó a las 10.00 horas un trabajo arduo en el que la tensión no existía, sino un puro compañerismo repleto de la solidaridad de quien sabe que su gesto ayudará a quienes más lo necesitan.

El Récord Guinness de más pizzas en línea

Y tras unas cinco horas de trabajo sin fin, de amasar, rellenar y hornear, no solo se consiguió el objetivo, sino que se superó con creces. Y es que esta iniciativa nacía con la intención de superar el anterior récord de pizzas en línea, situado en 2.049.

Por ello, se fijaron la cifra de 2.100 pizzas las que querían realizar para conseguir el prestigioso Récord Guinness, un hito que consiguieron de sobra al lograr hacer 2.344 pizzas en línea.

Otros récords del pizzero italiano afincado en Málaga

Un dato que les hace entrar de lleno en el Récord Guinness como los creadores de las máximas pizzas en línea del mundo.

Pero este no es el único reto que ha conseguido superar el impulsor de esta iniciativa, Antonio Pucci, sino que ya logró el Récord Guinness en 2011 por crear la pizza más larga del mundo, de 1.141,5 metros de longitud, gracias a la colaboración de 120 pizzeros y 120 ayudantes.

A este hito le siguió en 2014 la creación de la ensalada caprese más grande del mundo, de 16,2 metros, y la pizza dulce más grande del mundo en 2016, de Nutella y 130 metros de longitud, cuyos fondos también fueron a parar a AVOI.

La recaudación del récord, para AVOI

Además, Pucci llevó a cabo 660 pizzas en una hora en 2019 para destinar la recaudación, una vez más, a los niños con cáncer.

Esta vez, el cocinero buscaba realizar el máximo número de pizzas en línea del mundo, y así lo consiguió. Un total de 2.344 pizzas cuya venta y recaudación irán íntegros para la Asociación de Voluntarios Oncología Infantil de Málaga (AVOI).