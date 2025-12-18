Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Confederación de Empresarios de Andalucía

González de Lara recibe el respaldo para afrontar su cuarto mandato al frente de la CEA

El malagueño tiene el apoyo del comité ejecutivo y la junta directiva de la patronal andaluza para las próximas elecciones del 12 de febrero

El presidente de la CEA, Javier González de Lara, ha recibido el respaldo de los órganos directivos para afrontar las elecciones de cara a un nuevo mandato.

José Vicente Rodríguez

José Vicente Rodríguez

Los órganos de gobierno de la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA), Comité Ejecutivo y Junta Directiva, han manifestado su apoyo a la reelección como presidente del malagueño Javier González de Lara para las próximas elecciones que celebrará la organización el 12 de febrero, y que supondrán su cuarto mandato al frente de la patronal andaluza.

Según ha explicado la CEA este jueves, el Comité Ejecutivo y la Junta Directiva han reconocido la labor de González de Lara desde que asumió la presidencia en 2014 con el objetivo de "impulsar una CEA más transparente, sólida y modernizada". Desde esa fecha ha sido reelegido en dos ocasiones por unanimidad de la organización, con el respaldo expreso de sus órganos de gobierno, que han solicitado nuevamente su continuidad.

Así, González de Lara , que también es presidente de la Confederación de Empresarios de Málaga (CEM), ha marcado una hoja de ruta orientada a "renovar la gobernanza de los procesos internos, reforzar la dimensión reputacional de la organización para servir mejor a los intereses de las empresas, impulsar el diálogo social y optimizar la gestión económica para garantizar su viabilidad".

En este sentido, la CEA destaca que su presidencia se ha centrado en "abrir la institución y aumentar la confianza de empresas y sectores, así como de instituciones y administraciones apoyándose en un equipo de trabajo y directivo muy cohesionado", con la participación de los principales sectores y empresas de Andalucía.

El presidente de la CEA, Javier González de Lara, ha recibido el respaldo de los órganos directivos para afrontar las elecciones de cara a un nuevo mandato

Más visibilidad de la CEA

Fruto de todo ello, durante estos años, la CEA ha logrado "reforzar su presencia, visibilidad, fiabilidad y capacidad de influencia en el entorno socioeconómico andaluz".

Por tanto, este crecimiento, desarrollo y refuerzo de CEA se ha sustentado en "el rigor, la seriedad y la solidez de su trabajo", así como por su apuesta permanente por la defensa de los intereses empresariales desde el diálogo y la búsqueda de consenso, valores que han permitido consolidar a CEA como "la voz respetada, útil y representativa del tejido empresarial andaluz".

Además, se ha logrado el desarrollo del reconocimiento de CEA como "organización más representativa" a través de la Ley de Participación Institucional, así como la concreción de "importantes medidas de apoyo" a las empresas mediante los instrumentos del diálogo social, tanto bipartitos, como tripartitos.

Asimismo, en este período se ha consolidado un "modelo de unidad representativa" en el que organizaciones sectoriales y territoriales, Cámaras de Comercio y Asociaciones de Autónomos han mantenido una opinión compartida a través de CEA en numerosos ámbitos de la vida económica, social y política de Andalucía, "demostrando la eficacia de la unidad empresarial en la defensa de los intereses que la Confederación representa".

