Gordo de Navidad: en qué barrios de Málaga ya no se puede comprar una casa con el premio y dónde sí

El sorteo del Gordo de Navidad, que se celebra este lunes 22 de diciembre, reparte cada año ilusión, pero muchos se preguntan si con el primer premio se puede adquirir una vivienda con los precios actuales. Los 400.000 euros del primer premio no llegan íntegros al ganador, sino que el 20% de ellos irá destinado a Hacienda, lo que deja una cuantía de 328.000 euros después de impuestos. Un análisis del portal Pisos.com revela que ese importe, en general no daría ya para adquirir una vivienda media de 90 metros cuadrados en la provincia de Málaga y en la capital, aunque los anuncios pormenorizados del portal Idealista, permiten localizar barrios y tipologías donde esa cantidad todavía resulta suficiente para comprar una casa.

"Que los premiados se planteen adquirir una vivienda es habitual, pero hay diferencias abismales dependiendo del lugar. Mientras en algunas provincias el premio permite ahorrar más de 200.000 euros incluso después de la compra de un inmueble, en otras ni siquiera alcanza para un piso de 90 metros cuadrados", explica Ferran Font, portavoz y director de Estudios de Pisos.com.

A nivel nacional, el precio medio de una vivienda de 90 metros cuadrados se sitúa de media en 239.627 euros (incluyendo un 10% de gastos de compraventa), lo que deja un remanente de 88.373 euros tras la adquisición. De hecho, el análisis revela que en 15 de las 17 comunidades autónomas es posible adquirir una vivienda tipo, excepto en Baleares y Madrid, donde el importe neto del Gordo resulta insuficiente.

Panorama por provincias: la vivienda en Málaga supera el Gordo

De las 50 provincias españolas, en un total de 46 es posible comprar una vivienda de 90 metros con el Gordo de Navidad. Las cuatro provincias donde el premio resulta insuficiente son Baleares (506.313 euros), Madrid (446.858 euros), Guipúzcoa (378.829 euros) y Málaga (340.833 euros); aunque Barcelona se libra por poco con un ajustado remanente de tan solo 1.634 euros.

"Hablamos de provincias con mercados inmobiliarios muy tensionados, donde la demanda supera ampliamente la oferta y los precios se han disparado, apunta Font.

Entre las provincias donde sí alcanza el primer premio de la Lotería de Navidad, pero el margen es más ajustado, destacan Vizcaya, con viviendas tipo a 312.698 euros contabilizando el 10% de impuestos; Álava, a precio medio de 257.442 euros; Santa Cruz de Tenerife, a 241.430 euros; Las Palmas, a 231.877 euros; Girona, a 221.499 euros y Alicante, con el valor medio de la vivienda a 216.557 euros.

Las diez provincias donde más rinde el Gordo de Navidad son Ciudad Real, donde una vivienda estándar con gastos de gestión supone 70.131 euros; Jaén (76.720 euros); Zamora (78.750 euros); Cuenca (79.615 euros); Cáceres (82.374 euros); Badajoz (84.293 euros); Teruel (85.319 euros); Ourense (89.535 euros); Lugo (90.443 euros) y León (92.274 euros). En todas estas, tras la compra de la vivienda, el premiado sigue disponiendo de más de 235.000 euros.

¿Hay excepciones en Málaga? Así está el mercado en Málaga

Ante estas cifras, muchos se preguntan si con ese ingreso extraordinario podrán adquirir una vivienda en Málaga capital, aunque sea pequeña, ya que con los precios en una constante subida que dificultan sobremanera la adquisición de una propiedad.

Y es que la situación ha cambiado notablemente en los últimos años, pues mientras que en los años 80 el premio era de 25 millones de pesetas y servía para comprar cuatro casas y tres coches, en 2002 el Gordo era de 200.000 euros y permitía adquirir una vivienda y dos coches.

Sin embargo, en la actualidad, con el doble de premio, 400.000 euros, apenas se puede adquirir una o ninguna vivienda, según la provincia y zona de la que se trate.

Obras para construir vivienda en El Cuartón, en el distrito de Churriana. / L.O

Precio medio del metro cuadrado en Málaga

En el caso de Málaga, para saber en qué barrios y distritos se podría adquirir un inmueble con esos 328.000 euros reales de premio, se puede tomar como referencia los precios de la vivienda del último mes registrado, el de noviembre, publicado por el portal inmobiliario Idealista.

Tal y como explica la entidad, en noviembre de este año, el precio medio por metro cuadrado en la ciudad de Málaga era de 3.618 euros, algo inferior al más alto hasta la fecha, el registrado en octubre de este 2025 con 3.652 euros el metro cuadrados.

Barrios de Málaga donde el Gordo sí alcanza para comprar vivienda

Otra de las zonas en las que sí se podría adquirir una vivienda con el Gordo de Navidad sería Churriana, con 2.836 euros el metro cuadrado, es decir, unos 255.240 euros de media por una vivienda de 90 metros cuadrados.

Tras esto se encuentra Cruz de Humilladero, con 3.141 euros por metro cuadrado, unos 282.690 euros un piso de 90 metros; seguido de Bailén-Miraflores, con 3.154 euros el metro cuadrado, unos 283.860 euros por vivienda media.

Entre las opciones de los ganadores también se encuentran las viviendas de Carretera de Cádiz con 3.543 euros el metro cuadrado, unos 318.870 euros por piso.

Dónde no llega para 90 m²: Teatinos y Centro

En las zonas en las que sería imposible adquirir una vivienda de 90 metros cuadrados sería en Teatinos, con 3.675 euros por metro cuadrado, es decir, 330.750 euros, que excede ligeramente lo que recibirá el ganador del Gordo.

Lo mismo ocurre con la zona de Martiricos-La Roca, que se encuentra a 3.711 euros el metro cuadrado, con una media de 333.990 euros por piso.

Las zonas más caras de Málaga se encuentran en el propio Centro, con 4.118 euros el metro cuadrado y pisos de unos 370.620 euros los 90 metros; o Málaga Este, con 4.737 euros el metro cuadrado, unos 426.330 euros por cada piso de 90 metros.

Ejemplos reales de viviendas por debajo de 328.000 € en Málaga

Así, a día de hoy se podría adquirir un piso en Cruz de Humilladero por 265.000 euros con tres habitaciones y 75 metros cuadrados, un chalet en Campanillas por 284.900 euros con dos habitaciones y 169 metros cuadrados, o un estudio de 54 metros cuadrados en el Centro por 183.000 euros.

También en el Centro se puede encontrar un piso de 57 metros cuadrados por 294.900 euros.

Imagen de archivo de viviendas / EUROPA PRESS - Archivo

Viviendas que sí se pueden comprar con el premio de Navidad

A esto se suman un piso de 75 metros cuadrados y tres habitaciones por 275.000 euros en El Palo, en Málaga Este, o una vivienda de tres habitaciones y 75 metros cuadrados en Martiricos-La Roca por 290.000 euros.

Entre la oferta inmobiliaria que se encuentra en la actualidad en Málaga capital que no supera el valor del premio de la Lotería de Navidad destaca también un piso en Ciudad Jardín por 199.000 euros con 79 metros cuadrados y tres habitaciones, aunque con necesidad de reformar.

Además, se puede encontrar un dúplex en Churriana con dos habitaciones y 63 metros cuadrados por 220.000 euros, o un chalet adosado en la misma zona con cuatro habitaciones y 124 metros cuadrados por 295.000 euros.