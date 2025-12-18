El Gordo de la Lotería de Navidad no da ya para comprar una vivienda media en Málaga

El sorteo del Gordo de Navidad, que se celebra este lunes 23 de diciembre, reparte cada año ilusión y cambios de vida entre miles de españoles. Según el análisis del portal Pisos.com, un décimo agraciado con el primer premio permite comprar una vivienda en la gran mayoría del territorio nacional, aunque aunque hay cuatro provincias españolas, entre ellas Málaga, donde el importe sería insuficiente. Partiendo de la base de que un décimo premiado de la lotería navideña tiene un valor bruto de 400.000 euros, los primeros 40.000 euros quedan exentos de impuestos, mientras que, los 360.000 euros restantes se han de tributar a Hacienda, lo que deja al ganador con 328.000 euros netos.

"Que los premiados se planteen adquirir una vivienda es habitual, pero hay diferencias abismales dependiendo del lugar. Mientras en algunas provincias el premio permite ahorrar más de 200.000 euros incluso después de la compra de un inmueble, en otras ni siquiera alcanza para un piso de 90 metros cuadrados", explica Ferran Font, portavoz y director de Estudios de Pisos.com.

A nivel nacional, el precio medio de una vivienda de 90 metros cuadrados se sitúa de media en 239.627 euros (incluyendo un 10% de gastos de compraventa), lo que deja un remanente de 88.373 euros tras la adquisición. De hecho, el análisis revela que en 15 de las 17 comunidades autónomas es posible adquirir una vivienda tipo, excepto en Baleares y Madrid, donde el importe neto del Gordo resulta insuficiente.

Panorama por provincias: la vivenda en Málaga supera el Gordo

De las 50 provincias españolas, en un total de 46 es posible comprar una vivienda de 90 metros con el Gordo de Navidad. Las cuatro provincias donde el premio resulta insuficiente son Baleares (506.313 euros), Madrid (446.858 euros), Guipúzcoa (378.829 euros) y Málaga (340.833 euros); aunque Barcelona se libra por poco con un ajustado remanente de tan solo 1.634 euros.

"Hablamos de provincias con mercados inmobiliarios muy tensionados, donde la demanda supera ampliamente la oferta y los precios se han disparado, apunta Font.

Entre las provincias donde sí alcanza el primer premio de la Lotería de Navidad, pero el margen es más ajustado, destacan Vizcaya, con viviendas tipo a 312.698 euros contabilizando el 10% de impuestos; Álava, a precio medio de 257.442 euros; Santa Cruz de Tenerife, a 241.430 euros; Las Palmas, a 231.877 euros; Girona, a 221.499 euros y Alicante, con el valor medio de la vivienda a 216.557 euros.

Las diez provincias donde más rinde el Gordo de Navidad son Ciudad Real, donde una vivienda estándar con gastos de gestión supone 70.131 euros; Jaén (76.720 euros); Zamora (78.750 euros); Cuenca (79.615 euros); Cáceres (82.374 euros); Badajoz (84.293 euros); Teruel (85.319 euros); Ourense (89.535 euros); Lugo (90.443 euros) y León (92.274 euros). En todas estas, tras la compra de la vivienda, el premiado sigue disponiendo de más de 235.000 euros.

La realidad urbana restringe el acceso en muchas capitales

De las capitales de provincia, en seis de ellas es imposible comprar una vivienda de 90 metros con un décimo premiado. La capital más cara es Donostia-San Sebastián, donde se necesitarían dos premios del Gordo para poder comprar una vivienda tipo, valorada en 654.111 euros. Le siguen Madrid, con un déficit de 295.932 euros para pagar una vivienda de 623.932 euros; Palma, con un déficit de 197.210 euros por un piso de 525.210 euros y Barcelona, donde se requieren 182.403 euros adicionales (510.403 euros por vivienda).

En la quinta posición está Bilbao, que se queda a 59.836 euros de poder pagar el precio medio de 387.836 euros y en la sexta Málaga a 56.354 euros (384.354 euros por vivienda).

"Las capitales de provincia concentran la demanda de vivienda, los servicios, el empleo y la actividad económica, lo que presiona los precios al alza. En ciudades como Donostia-San Sebastián o Madrid, el Gordo de Navidad apenas cubre la mitad del precio de una vivienda media", analiza el director de Estudios de pisos.com.

Capitales donde sí alcanza el Gordo

En el lado opuesto encontramos varias capitales de provincia en la que el premio no solo permite comprar una vivienda, sino también conservar un sobrante considerable para otros proyectos vitales: Jaén, con un remanente de 202.876 euros; Zamora, con 198.916 euros; Ciudad Real, con 190.975 euros; Cáceres, con 184.263 euros; Ávila, con 182.074 euros; Lleida, con 180.317 euros; Huelva, con 177.904 euros; Teruel, con 176.024 euros; o Lugo, con 175.713 euros.

"Estamos ante un mapa que refleja las profundas diferencias del mercado inmobiliario español. Las zonas rurales y las provincias del interior ofrecen las mejores oportunidades para maximizar el poder adquisitivo del premio. En cambio, las grandes capitales, las zonas costeras turísticas y los principales núcleos económicos presentan precios que superan ampliamente el importe neto del Gordo”, concluye Font.