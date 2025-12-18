LOTERÍA
¿Hasta cuándo se puede comprar un décimo de la Lotería de Navidad en Málaga?
La celebración del sorteo extraordinario en lunes provoca cambios en el calendario de ventas de boletos
A pocos días de que llegue el gran día, los malagueños menos previsores se encuentran en la búsqueda intensiva de esos décimos de Lotería Nacional que les podrían aligerar económicamente la vida con el Sorteo Extraordinaria de Navidad y su premio Gordo, los 400.000 euros, que tras impuestos quedarían en 328.000 euros por billete.
Fue el pasado mes de julio cuando arrancaron las ventas de los décimos de este sorteo que se ha convertido en el más esperado de todo el año, lo que dejaba a los posibles compradores seis meses para adquirir sus números.
Hasta cuándo se pueden comprar décimos en Málaga: fecha y hora límite
Sin embargo, como es habitual, son muchos los que no se han hecho con sus décimos hasta que se ha acercado la fecha o que, incluso, aún no los ha adquirido.
Pero quienes estén en esta situación, deberán tener en cuenta que existe una fecha tope en la que podrán comprar los boletos y que, fuera de este día, ya no tendrán posibilidades de adquirir el número que quizás les acerque a una mejor situación económica.
Venta en administraciones: qué pasa al caer en domingo
Para evitar posibles imprevistos, hay que tener en cuenta que el límite legal de venta de décimos de forma física en las administraciones de Lotería es el domingo 21 de diciembre a las 22.00 horas.
Sin embargo, al ser un domingo, se prevé que gran parte de las administraciones no abran sus puertas, por lo que en muchas de estas ventanillas, la compra de billetes se podrá realizar, como máximo, hasta el sábado 20 de diciembre alas 22.00 horas.
Dónde comprar décimos el domingo: puntos de venta que sí suelen abrir
Los establecimientos en los que previsiblemente sí se podrá adquirir los décimos del Sorteo Extraordinario de Navidad de la Lotería Nacional el domingo serán los supermercados, bares, cafeterías y diversos puntos de venta especiales de compra, que en la mayoría de casos se mantendrán disponibles hasta las 22.00 horas de ese día.
Lo mismo ocurrirá con la venta online, que permitirá la compra a través de los canales digitales oficiales hasta el domingo 21 de diciembre a las 22.00 horas. Una carrera a contrarreloj para conseguir un billete ganador que llene de felicidad a su portador tras el sorteo de este lunes 22 de diciembre.
- Málaga eleva a fase de emergencia el Plan ante el riesgo de inundaciones por las fuertes lluvias
- Un yacimiento arqueológico romano amenaza con retrasar la obra del metro de Málaga en la calle Hilera
- La Asociación de Vecinos de Pedregalejo se concentrará este sábado contra el muelle-paseo de Astilleros Nereo
- Málaga, en alerta amarilla por lluvias: la Aemet informa de las previsiones
- La casa del Grinch está en Málaga: así es el poblado navideño con castillos hinchables, talleres y karts
- Fuertes lluvias y rayos sorprenden a Málaga capital: más de 40 litros por metro cuadrado en la provincia
- La Borrasca Emilia traerá una DANA a Málaga y la Aemet activa ya la alerta amarilla
- El edificio que alberga el hotel Room Mate Valeria de Málaga cambia de propietario