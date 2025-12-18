¿Hasta cuándo se puede comprar un décimo de la Lotería de Navidad en Málaga?

A pocos días de que llegue el gran día, los malagueños menos previsores se encuentran en la búsqueda intensiva de esos décimos de Lotería Nacional que les podrían aligerar económicamente la vida con el Sorteo Extraordinaria de Navidad y su premio Gordo, los 400.000 euros, que tras impuestos quedarían en 328.000 euros por billete.

Fue el pasado mes de julio cuando arrancaron las ventas de los décimos de este sorteo que se ha convertido en el más esperado de todo el año, lo que dejaba a los posibles compradores seis meses para adquirir sus números.

Hasta cuándo se pueden comprar décimos en Málaga: fecha y hora límite

Sin embargo, como es habitual, son muchos los que no se han hecho con sus décimos hasta que se ha acercado la fecha o que, incluso, aún no los ha adquirido.

Pero quienes estén en esta situación, deberán tener en cuenta que existe una fecha tope en la que podrán comprar los boletos y que, fuera de este día, ya no tendrán posibilidades de adquirir el número que quizás les acerque a una mejor situación económica.

Colas en la llamada "Doña Manolita" de Málaga. / .

Venta en administraciones: qué pasa al caer en domingo

Para evitar posibles imprevistos, hay que tener en cuenta que el límite legal de venta de décimos de forma física en las administraciones de Lotería es el domingo 21 de diciembre a las 22.00 horas.

Sin embargo, al ser un domingo, se prevé que gran parte de las administraciones no abran sus puertas, por lo que en muchas de estas ventanillas, la compra de billetes se podrá realizar, como máximo, hasta el sábado 20 de diciembre alas 22.00 horas.

Dónde comprar décimos el domingo: puntos de venta que sí suelen abrir

Los establecimientos en los que previsiblemente sí se podrá adquirir los décimos del Sorteo Extraordinario de Navidad de la Lotería Nacional el domingo serán los supermercados, bares, cafeterías y diversos puntos de venta especiales de compra, que en la mayoría de casos se mantendrán disponibles hasta las 22.00 horas de ese día.

Celebración del 1º premio de la Lotería de Navidad, en la administración La Gata Loca-ÁLEX ZEA. LOTERÍA NAVIDAD 2023 / Alex Zea / LMA

Lo mismo ocurrirá con la venta online, que permitirá la compra a través de los canales digitales oficiales hasta el domingo 21 de diciembre a las 22.00 horas. Una carrera a contrarreloj para conseguir un billete ganador que llene de felicidad a su portador tras el sorteo de este lunes 22 de diciembre.