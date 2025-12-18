La familia del hombre fallecido en una detención en Torremolinos denuncia su muerte: "Fue un homicidio"

Haitam Mejri falleció el pasado domingo 7 de diciembre, en torno a 19.30 horas en Torremolinos, durante su detención. Se encontraba en un locutorio en el que entró para pedir cargar el móvil, mostrando un "avanzado estado de agitación", por lo que el dependiente del local llamó a la Policía Nacional.

Ahora sus familiares denuncian su muerte como un homicidio y descartan que haya sido imprudente. Aseguran que un grupo de policías sabe cómo detener a un hombre sin provocar su fallecimiento.

Denuncia

El abogado de la familia, Samuel Tejada, apunta a que los "cinco o seis" agentes que actuaron lo hicieron conociendo el riesgo al que sometía a Haitam. Según su relato, estos policías emplearon un uso "excesivo" de la violencia y dispararon al fallecido con la pistola táser "después de haber sido reducido".

Explica que Hatiam no tenía intenciones de robar y que "no tocó, jamás, ningún billete". Estos hechos están siendo investigados por el Juzgado de instrucción 4 de Torremolinos.

Los parientes del fallecido han pedido acceso a las grabaciones de las cámaras corporales de los agentes, que no están obligados a entregar; un nuevo informe forense -pese a que el primero aún no ha sido revelado- con un perito externo; y tomar declaración a testigos y a los profesionales sanitarios que intervinieron en el lugar inmediatamente después de los hechos. Al tiempo, la familia asegura sentirse respaldada y estar recibiendo "el afecto y cariño" que le tenían sus vecinos a Haitam. Además, expresan que quieren que se sepa "la verdad, al 100%"

Hechos

Como ya informó La Opinión, fuentes policiales apuntan a que durante la intervención utilizaron la pistola táser, respetando el "muy estricto" protocolo, y lo hicieron por la actitud nerviosa de Haitam. Mientras tanto, Tejada manifiesta que el vídeo de las cámaras de seguridad del locutorio, que está bajo secreto, testifica que Haitam no mostró resistencia y ni agredió a los agentes.

El fallecido sujetaba una tijera en la mano, lo que avaló a los agentes a actuar, pese a que, según cuenta la familia, que ha tenido acceso a la grabación de los hechos, era "de punta redonda" y Haitam "la soltó inmediatamente en el momento en el que el agente se lo requiere". "No se observa intento alguno de agresión a los agentes", insisten.

El representante legal de la familia cree que Haitam pudo sufrir otra agresión distinta al disparo del táser, algo que asevera tras "escuchar el audio" del suceso. Por otro lado, ha anunciado que han pedido a las asociaciones policiales que rectifiquen por culpar a Haitam de obligar a los agentes a intervenir violentamente.

MLG 18-12-2025.-El abogado Samuel Tejada, de la de la familia de Haitam Mejri, asesinado supuestamente por cinco policías, comparece antes los medios junto a la familia de la victima / Álex Zea / LMA

"Solidaridad" de Con Málaga

El grupo municipal de Con Málaga, la confluencia que aglutina en la capital a Izquierda Unida, Podemos y otras fuerzas de izquierdas, ha mostrado su "solidaridad y respeto" a la familia de Haitam Mejri. Su portavoz, Nicolás Sguiglia, ha pedido que se llegue "hasta el final" en la investigación y se esclarezcan los hechos.

A diferencia del abogado de la familia, Sguiglia sí que ha hablado de la presunta motivación racial de los hechos: "Queremos creer que el origen y los rasgos de Haitam no tienen que ver con la acción de los policías y que estos hubieran actuado igual con un alemán".

De igual modo, ha criticado "comentarios en medios de comunicación con contenido islamofóbico", que asocian los rasgos raciales de Haitam con supuestas actividades ilegales. El portavoz del grupo ha informado de que están estudiando tomar acciones legales y llevar a la Fiscalía dichos comentarios.

Así, ha cargado contra la presencia en los medios de "discursos de odio amplificados por representantes de la policía", en referencia al sindicato policial Jusapol.

La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, tildó lo sucedido de "asesinato" y recibió por ello una querella del Sindicato Unificado de Policía (SUP). Sguiglia, que es el líder local de la formación morada, ha respaldado las palabras de la máxima dirigente de su partido: "No rectificamos".