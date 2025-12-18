Así es "La magia de lo auténtico", la nueva campaña solidaria de Navidad de Famadesa

La empresa cárnica Famadesa, con sede en la barriada de Campanillas, en Málaga, ha hecho entrega, gracias al compromiso de su plantilla, de un millar de juguetes para la infancia malagueña más vulnerable a través de entidades como INPAVI, Cáritas o Cruz Roja, entre otras. Este año, el mensaje corporativo de Navidad vinculado a la donación, se cuenta desde la mirada de un niño, Pedro, hijo de un trabajador de la compañía.

"El pequeño descubre, con asombro, orgullo y complicidad, cómo su padre (uno de los conductores) y sus compañeros, se convierten en protagonistas de una misión muy especial: llevar esperanza, en forma de juguetes y alegría, a quienes más lo necesitan", ha señalado Famadesa.

"El vídeo de Navidad de este año refleja con ternura y autenticidad lo que somos como empresa y como familia. Detrás de cada reparto, de cada caja, hay un corazón que late al ritmo de compromiso, esfuerzo y verdad. Y eso es lo que hace grande a Famadesa: su gente", ha explicado el presidente de Famadesa, Federico Beltrán.

La implicación y coordinación de las ONG beneficiarias es crucial para el desarrollo de esta iniciativa. Son Cruz Roja, Club Leones La Ilusión, INPAVI, Cáritas, Fundación Andrés Olivares, Fundación Ronald McDonald’s y la acción social Te Invito a Cenar, entre otras.

Más de un centenar de misivas

"Más de 100 cartas escritas por hijos de los trabajadores, que la empresa ha llevado directamente a Papá Noel, a su casa en Finlandia, gracias a una alianza con el @ElSignoAdventure. Mensajes, llenas de inocencia y esperanza, han sido entregadas, en mano, al mismísimo Santa Claus, en Laponia. Éste se emocionó también profundamente, al recibir un inesperado regalo por parte del equipo: un lote de productos Famadesa, como símbolo de cariño", relata la compañía.

El vídeo no solo busca reflejar el lado más humano del equipo Famadesa, sino también rendir homenaje a quienes hacen posible cada día, llegar a miles de hogares de todo el mundo y poder llevar a cabo esta entrega masiva de juguetes, en Navidad.

Esta acción solidaria se enmarca dentro del programa de Responsabilidad Social Corporativa de la empresa malagueña, con el foco puesto en el bienestar infantil y la cohesión social del entorno más cercano. El compromiso crece año tras año, alimentado por los propios empleados, sus familias y las entidades colaboradoras.

Una de las imégenes del vídeo navideño, con los trabajadores de Famadesa. / L. O.

"Por una Navidad especial", desde 2020

Con sede en Campanillas, Famadesa, con más de 55 años de antigüedad, es uno de los grandes referentes del sector cárnico andaluz y nacional, con una significativa apuesta exportadora. Su modelo de integración vertical le permite controlar toda la cadena de valor, garantizando excelencia, sostenibilidad y compromiso social.

La campaña de vídeo navideña "Por una Navidad especial” nació en diciembre de 2020, en plena pandemia COVID-19, para aportar de alegría e ilusión a sus trabajadores a través de la solidaridad. Vinculado al video navideño, nació también la donación de juguetes, que ha ido en aumento año a año.