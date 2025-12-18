Así será el nuevo Centro de Protonterapia de Málaga que contará con uno de los equipos de Amancio Ortega

Málaga se prepara para incorporar uno de los tratamientos más avanzados en radioterapia oncológica. La Junta de Andalucía sacó ayer a licitación las obras de reforma y ampliación del Hospital Materno Infantil para la construcción de un Centro de Protonterapia, una tecnología de última generación para el tratamiento del cáncer.

Las obras salen a concurso con un presupuesto de 12,5 millones de euros (IVA incluido) y un plazo de 24 meses, es decir, de dos años. Será un proyecto cofinanciado por la Unión Europea, que aportará el 85% de la inversión. Aquellas empresas interesadas podrán presentar sus propuestas hasta el 16 de enero de 2026 a las 14.30 horas.

El proyecto contempla la reforma del Hospital Materno para construir un edificio que acogerá uno de los equipos de protonterapia donados por la Fundación de Amancio Ortega. Además de en Málaga, se instalará otro equipo en Sevilla, por lo que la sanidad pública andaluza se situará a la vanguardia de la radioterapia y podrá garantizar el acceso de los pacientes oncológicos a terapias de última generación.

Beneficios de la protonterapia

Contar con esta tecnología supondrá un gran salto cualitativo en el abordaje del cáncer. Esta técnica de tratamiento mediante protonterapia permite una “liberación más localizada” de la radiación aplicada, lo que comporta para el paciente una mejor distribución de la dosis y una menor irradiación del tejido sano circundante, según se explica en el pliego de prescripciones técnicas de la redacción de los proyectos básicos y de ejecución.

Los grandes beneficios de esta técnica es que disminuye los efectos adversos tardíos sobre los órganos y tejidos que rodean al tumor. Además, reduce el riesgo de desarrollo posterior de otros tumores. Un aspecto que adquiere especial relevancia en los pacientes de la población pediátrica, al contar con una mayor esperanza de vida.

Terapia con muchas ventajas

“La protonterapia constituye una prometedora realidad dentro de la radioterapia moderna, que presenta determinadas ventajas sobre la radioterapia convencional con fotones o electrones”, se afirma en la memoria justificativa.

Este nuevo tratamiento de radioterapia mediante haz de protones en oncología no solo beneficiará a los malagueños, sino también a pacientes de otras comunidades autónomas. Asimismo, se facilitará la atención de los pacientes de otros territorios de la Unión Europea según los Reglamentos vigentes, o de fuera de la Unión Europea según los convenios establecidos.

Ubicación estratégica

El Hospital Materno infantil destaca por su “estratégica ubicación”, ya que facilita el acceso a pacientes pediátricos y se encuentra en la misma área del Hospital Civil, donde se levantará el tercer Hospital de Málaga, con el que se tendrá comunicación interior entre los diferentes edificios y dependencias. De manera que, “el complejo hospitalario queda completamente conectado e integrado”.

En concreto, el Centro de Protonterapia se ubicará dentro de la parcela del Hospital Materno Infantil, en su zona exterior, junto a las Urgencias de Pediatría, en el extremo noreste de la parcela del Hospital. Se situará junto al Centro de Tomoterapia, recientemente construido.

No obstante, al tratarse de un equipo de gran complejidad, no valdrá con una simple reforma de las instalaciones hospitalarias, sino que será necesario levantar un edificio de nueva planta diseñado específicamente para acoger esta tecnología.

Búnker de tres plantas

Para ello, se construirá un búnker de tres plantas de altura, ubicándolo a nivel de planta -2, llegando en altura a nivel de la planta baja. Además, se habilitarán espacios adyacentes como salas de espera, áreas de servicios auxiliares, despachos, etc. Dichos espacios se situarán en esta nueva edificación en las plantas -2, -1 y baja.

Según se recoge en los pliegos, el elemento que mayores condicionantes tiene en la intervención es el búnker de tratamiento cuyas dimensiones y zonas de mantenimiento vienen definidas por el fabricante del equipo y que se desarrollan en dos niveles con una altura sobre rasante de casi 12 metros y de 3 bajo rasante en su zona central.

En el mismo documento se indica que tendrá un blindaje en espesor de hormigón “muy exigente”, lo que garantizará su seguridad. Su planta de acceso obligatoriamente debe estar al nivel -1, que es nivel del edificio de Tomógrafo.

Instalación mediante grúa

Un aspecto clave a tener en cuenta durante las obras es la instalación del equipo de protonterapia, ya que se trata de “un sistema de gran complejidad” tanto por sus dimensiones como por los requisitos técnicos, instalaciones asociadas y elementos auxiliares necesarios para su funcionamiento.

Por ello, debido a estas características especiales, la colocación del equipo debe “coordinarse estrechamente” con la ejecución de la propia edificación, produciéndose un “solapamiento” entre ambas actividades, como se indica en el proyecto de ejecución.

El equipo y todos sus componentes auxiliares deberán introducirse en el edificio mediante una grúa, accediendo por la cubierta de la nueva construcción y utilizando los huecos habilitados en los forjados para este fin. “Estos huecos se cerrarán estructuralmente una vez completada la instalación de todo el equipamiento”, detallan en los documentos en los que advierten de que la planificación de los trabajos debe contemplar que algunos capítulos de obra no podrán cerrarse hasta finalizar la instalación del equipo.

Con objeto de minimizar el impacto de las obras sobre el centro sanitario en funcionamiento, se valorarán aquellas propuestas que presenten medidas que garanticen que las obras se ejecuten de manera que se minimice cualquier interferencia con el normal funcionamiento de este centro.