El PSOE de Málaga elige a la única mujer que ha sido su secretaria general para presidir la gestora de Torremolinos

Simbolismo, declaración de intenciones, luz ante un horizonte oscuro... Un escenario tan complejo como el que ha traido la denuncia por acoso sexual contra Antonio Navarro en el PSOE de Torremolinos puede describirse de múltiples maneras. Tras el caso denunciado por una militante para el que la Fiscalía ha abierto diligencias previas contra hasta quien hace dos semanas era el líder socialista torremolinense, Marisa Bustinduy estará al frente de esta agrupación de la Costa del Sol hasta que vuelva a la normalidad. Es decir, el PSOE de Málaga ha elegido para un cometido de esa índole a quien, a día de hoy, sigue siendo la única mujer que ha sido su secretaria general para presidir la gestora de Torremolinos.

O, dicho de otra forma, está visibilizando que le entrega tamaña encomienda a la militante veterana que ha tenido más influencia estas últimas décadas en el seno de la formación progresista a nivel provincial. Y, de hecho, Bustinduy ha sido secretaria general de los socialistas malagueños, parlamentaria andaluza, senadora, candidata a la alcaldía de Málaga y vicepresidenta de la Diputación de Málaga, entre otras responsabilidades. Desde que hace menos de un año irrumpiera Josele Aguilar como secretario general, Bustinduy es la presidenta del PSOE de Málaga.

Aprobación de la gestora

A este respecto, fuentes socialistas explicaron que "la ejecutiva provincial del PSOE de Málaga abordará en su reunión de este viernes la aprobación de esta gestora, que asumirá la dirección de la Agrupación Municipal del PSOE de Torremolinos hasta que se restablezca su vida orgánica con la elección de una nueva ejecutiva local en asamblea".

En este etapa provisional que ahora se abre en el PSOE de Torremolinos a Bustinduy la acompañarán dos militantes de la agrupación torremolinense, José Antonio Rosa y Leticia Teboul, como vocales de la gestora.

José Antonio Rosa es abogado urbanista. Ha sido jefe de Sección de Ejecución del Planeamiento en la Gerencia Municipal de Urbanismo del Ayuntamiento de Málaga y profesor asociado en la Universidad de Málaga. Militante socialista en Torremolinos, ha sido presidente de la última dirección local del partido.

Por su parte, Leticia Teboul es abogada laboralista y presidenta de la Asociación para la Defensa de la Imagen Pública de las Mujeres. Es también militante socialista en Torremolinos, donde ha sido concejala del Ayuntamiento durante ocho años.

Segunda gestora en menos de dos años

Se tratar de la segunda vez en menos de dos años en la que activa este mecanismo en el PSOE de Torremolinos. En la primavera de 2024, ya entró en funcionamiento otra gestora después de que una moción de censura apoyada por un amplio sector de la militancia pusiese entonces fin a la etapa como líder local de Navarro, quien un año después recuperó el cargo al ganar unas primarias contra el secretario general que lo sucedió durante unos meses, Antonio Ruiz.